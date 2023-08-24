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快訊／賴清德用網軍洗留言？　競辦駁斥：完全子虛烏有

▲▼賴清德前往基隆參香。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲有媒體報導質疑賴陣營花錢洗留言，圖為賴清德前往基隆參香。（資料照／賴清德競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

網路媒體今（24日）報導，民進黨總統參選人賴清德陣營疑似在Dcard花錢洗留言，對此，競選辦公室發言人陳世凱駁斥，這種抹黑造謠的內容完全是子虛烏有，報導中所使用的截圖根本不是競辦群組，張貼訊息的也不是官方人士，而是「來路不明的群組截圖」。

有網路媒體報導，賴清德陣營為扳回年輕人聲量劣勢，透過「青年台灣隊協會」在許多大學生會使用的Dcard論壇上發起任務，若使用者在指定時間内為賴清德YouTube影片點讚、留言，就可以獲得新台幣3000元，媒體質疑「疑似網軍『手路粗殘』」。

對於有媒體指控疑似用網軍洗留言，陳世凱晚間嚴正駁斥，這種捕風捉影、抹黑造謠的報導內容完全是子虛烏有。

陳世凱表示，端看這篇報導中所使用的群組截圖，可以看出幾個重點：第一，這根本不是競辦任何一個官方的群組，第二，張貼訊息的人也並非官方人士，利用這種來路不明的群組截圖，就想扣一頂「使用網軍」的帽子在賴清德身上，未免也過於草率。

陳世凱表示，該協會理事長已經出面回應，並沒有贊助貼文，呼籲距離選舉越近，這種造謠、移花接木的抹黑手法只會更多，望媒體善盡查證之責，不要淪為特定陣營的打手。

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