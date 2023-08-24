賴品妤喊推人改口　徐巧芯尊稱「嫁禍小公主」：金馬最佳女主角

記者採訪還是配戴密錄器比較好，不然被指控推人時，很可能沒證據證明自己清白。 但今天賴品妤的跌倒，比較像是自己撞倒攝影機腳架被絆倒，然後說是中天記者推她。（請自行看影片） 由黃揚明（剝雞） 發佈於 2023年8月23日 星期三

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨立委賴品妤24日上午出席公開活動時，在媒體追訪途中摔倒，與《中天新聞》記者發生衝突，大喊「被推」、「叫警察」等。對此，國民黨台北市議員徐巧芯表示，「被抓到抹黑記者就趕快修改臉書，阿不就還好媒體有全程直播？賴品妤變成賴皮妤，誣賴記者第一名。」

徐巧芯24日發文詢問賴品妤，「金馬獎最佳女主角AKA嫁禍小公主站起來以後，可以回答為什麼妳一邊反服貿，雲豹爸爸一邊前進中國大陸的問題了嗎？」

▲民進黨立委賴品妤（左）。（圖／記者洪巧藍攝）



▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）



徐巧芯說，賴品妤當了4年的立委，連媒體日常訪問都烙跑，「這種素質確實是雲豹小公主，在國會也算是稀有動物」。另外，賴勁麟身陷綠能風波，賴品妤也聲稱會為了家人的清白「奉陪到底」，讓徐巧芯反諷明明就是「甩尾到底」。

此外，賴品妤第一時間發文稱「遭到中天記者撞倒」，事後現場影片曝光，明顯記者並無推撞，因此賴品妤立刻刪文，再發同篇文說「遭到中天記者狂追，我因而摔倒在地」。

對此，許巧芯表示，被抓到抹黑記者就趕快修改臉書，阿不就還好媒體有全程直播？賴品妤變成賴皮妤，誣賴記者第一名，「說好的奉陪到底就這樣要確定欸」、「誰沒拿過我的爸的錢2.0」。