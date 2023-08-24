朱立倫祭黨紀禁幫連署　郭台銘：拿棍打小孩最後會離家出走

▲郭台銘24日下午參拜土城五穀先帝廟並受訪。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／新北報導

近日傳出有人已準備替鴻海創辦人郭台銘連署獨立參選2024總統，國民黨主席朱立倫今（24日）被問是否禁止黨員參與連署時，撂狠話稱「國民黨一定嚴正執行黨紀」。對此，郭台銘回應，「你不能動不動拿棍子打你小孩」，最後很多結果是小孩離家出走。郭台銘也說，作為忠誠反對黨，要有政策，不過請問到現在為止，那麼大的黨，「有我提出的政策多嗎？」

朱立倫上午在南投受訪時，被問及是否禁止國民黨員支持郭台銘連署參選總統？朱立倫說，國民黨必須要大家一致且遵守黨紀，於私大家都是好朋友、老朋友，但於公，國民黨一定嚴正執行黨紀。

對此，郭台銘下午在新北市土城五股先帝廟回應，他現在不是國民黨員，很難批評國民黨家務事，但國民黨是民主政黨，如果一個家庭的父母很威權，「你不能動不動拿棍子打你小孩」，因為最後很多結果是小孩離家出走。

郭台銘說，如果一個黨要團結，是要能夠號召人民支持，黨的作為是要讓大家信服；做為忠誠反對黨，要有政策，不過請問到現在為止，把兩岸政策、能源政策、機艦上戰場政策、核能政策，那麼大的黨，「有我提出的政策多嗎？」

郭台銘強調，今天你要用政策來說服選民、贏得認同，不是說百年政黨，清朝也是兩百多年帝國，最後也是亡國。今天不在於有沒有家法，而是在於老百姓喜歡你的政見跟候選人，民意大於黨意，老百姓才是最大。