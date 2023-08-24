高雄現藍小雞與郭同框競選看板　郭台銘：難道要我跟綠委合掛？

▲郭台銘24日下午參拜土城五穀先帝廟並受訪。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／新北報導

國民黨主席朱立倫祭黨紀要求黨員勿替鴻海創辦人郭台銘連署參選2024總統，然高雄卻出現一面看板同時有5位國民黨立委參選人及郭，讓他們今（24日）下午在高雄市黨部開記者會冤喊不知情。對此，郭台銘回應，「我的相片哪裡都拿的到，所以我目前現在不了解」，但如何讓國民黨在立法院勝選，有什麼不好？「難道你要讓我去跟民進黨立法委員掛在一起嗎？」

近日傳出郭台銘準備800台傳真機、買下全台250面看板，為連署獨立參選做準備。而高雄市街頭則出現一面看板，畫面是郭台銘「合體」國民黨立委參選人曹桓榮、陳若翠、黃柏霖、陳美雅、李明璇，且有「主流民意大聯盟」、「郭台銘強力支持」等字樣。但這五位藍營小雞24日下午在國民黨高雄市黨部開記者會，冤喊事前毫無所悉，也重申團結堅定唯一支持黨籍2024總統參選人侯友宜。

對此，郭台銘24日下午在新北土城五穀先帝廟受訪時表示，他覺得這看板代表主流民意，而主流民意是希望國民黨小雞能贏，讓民進黨立委不要過半，因為綠委過半，只要其黨鞭講過就過，導致小黨沒存活空間，所以這次絕不能讓民進黨立委過半，這就是主流民意。

郭台銘說，主流民意把他的相片跟大家做在一起，「我的相片哪裡都拿的到，所以我目前現在不了解」，但他認為這就是民意，就順著民意去。郭也強調，今天如何讓國民黨在立法院勝選，有什麼不好？「難道你要讓我去跟民進黨立法委員掛在一起嗎？」

▼高雄出現郭台銘與國民黨立委參選人合體的看板。（圖／謝克洋臉書）