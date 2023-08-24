快訊／賴清德：若習近平來台灣　想請他吃「蝦仁飯＋全糖珍奶」

▲賴清德曾透過社群平台自曝愛喝全糖。（圖／翻攝賴清德IG）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（24日）接受電視政論節目《年代向錢看》專訪表示，如果真的有機會跟中國國家主席習近平吃飯，習又來到台灣，他希望就像招待「好朋友」一樣提供「待客套餐」，蝦仁飯再加一杯全糖的珍珠奶茶，還會跟習說，最重要的是人民的福祉，戰爭沒有贏家，和平無價。

賴清德今天接受《年代向錢看》專訪，節目內容晚間播出。賴清德表示，台灣最美的風景是人，台灣人熱愛和平，包括中國在內，他希望跟世界每一個國家做朋友，「我們不希望成為敵人，你一旦成為敵人，你如果一旦發生戰爭，其實除了兩國人民生靈塗炭，也影響了全世界，這個絕對不是國際社會所樂意見到的」。

主持人陳凝觀詢問，賴清德曾經在訪談中說，可以跟習近平吃飯，請問要吃什麼飯？賴清德說，說跟習近平吃飯是表達一個善意，也許條件還沒有成熟，他也知道，不要說吃飯，要能夠跟他見面談上話，恐怕都要很多時間；如果真的有那一天，有機會跟習近平吃飯，而且又有機會來到台灣，他希望提供好朋友「待客套餐」，就是蝦仁飯，然後再加一杯全糖的珍珠奶茶，如果陳凝觀來台南，他也是這樣歡迎她。

賴清德補充，他還會跟習近平講，其實最重要的是人民的福祉，戰爭沒有贏家，和平無價，他要再強調一次：如果一旦發生戰爭，勢必是給全世界帶來巨大的災難，這個災難恐怕也不是中國能夠承受，固然台灣受到直接的衝擊，「我也很希望跟習近平，有一天，我們大家可以共同維護和平，創造幸福，這個是最重要的」。