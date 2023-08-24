應徵直播主日薪5000！正妹衝銀行綁3帳戶　行員急喊：母湯喔

▲彰化正妹應徵直播妹險被詐。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名妙齡正妹，看到1名林姓男子po網「蝦皮拍賣販售化粧品」應徵兼職直播妹，只要提供名下的「蝦皮帳戶」，不必出門、不必匯款轉帳、不需提供證件、手機即可輕鬆工作，提供3個公司帳戶辦理約定轉帳，日薪將可獲取5,000元，女子一聽躍躍欲試，所幸有行員把關及員警制止，才不至於淪為為詐團洗錢工具。

詐騙手法推陳出新，員林警方表示，該女子於8月初在臉書求職社團看到「蝦皮拍賣購物販售化粧品」的兼職貼文，於是私訊詢問對方林姓男網友，對方表示只要提供名下的「蝦皮拍賣帳戶」，即可輕鬆工作，若依指示完成交付的工作，每日薪資可達3,000至5,000元不等，但必須把個人名下的銀行帳戶與他公司的銀行帳戶做聯結，至銀行辦理約定帳戶即可賺錢。

女子信以為真，依網友指示，前往兆豐銀行員林分行欲將個人銀行帳戶跟對方提供的3個金融帳戶綁定成約定帳戶。經陳姓女行員關懷提問發現，李女辦理約定帳戶的理由明顯與常情並不符，且所約定的3個銀行帳戶並非公司戶，行員幾經勸阻無效後，便通報本分局派員到場了解，隨後在行員與警方苦心勸阻下，最終保住李女財物，避免淪為詐欺集團共犯。

員林分局呼籲，各大網路平台、社團、社群PO文兼職、打工、代工、「標榜免經驗高薪、年收入百萬」，都潛藏詐騙危機，為避免成為詐騙集團共犯，切勿聽從他人指示申辦約定帳戶，對於個人銀行帳戶、網路銀行帳號密碼等要妥善保管，絕對不可輕易交付陌生人，以免遭詐騙或不慎成為詐騙集團共犯。