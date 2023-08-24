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複製孫理蓮精神！芥菜種會花蓮習藝所再起　成就長者第三人生

▲芥菜種會「習藝所再起」記者會，與會來賓大合照。（圖／芥菜種會提供，下同）

芥菜種會「習藝所再起」記者會，與會來賓大合照。（圖／芥菜種會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應台灣社會高齡化的需要，基督教芥菜種會24日在花蓮縣新城鄉舉辦「習藝所再起」記者會，將有60年歷史的花蓮習藝所，藉由烘焙習得米月餅、夢想50+COFFEE與熟齡打工換宿等方式，打造成為創造長者工作機會的場域，參與者得以經濟自主，提升自我價值感，創造豐富的第三人生。

「習得夢想號」愛心平台也在今天上架，芥菜種會執行長李肇家指出，這裡的每一盒月餅、一杯茶、一包咖啡，都來自習藝所生產，都是為活躍老化，助力社區需要者一份工作，芥菜種會建立助人網絡，需要期待社會各界支持，一起創造更具韌性的社區生活。

▲芥菜種會「習藝所再起」記者會，與會來賓大合照。（圖／芥菜種會提供，下同）

芥菜種會執行長李肇家致詞表示，盼社會大眾支持，一起將習藝所的服務模式複製到各縣市。
 
芥菜種會於1950年代就開始關注原住民，當時貧困和缺乏資源，大多數原住民孩子無法進入學校學習，芥菜種會創辦人孫理蓮宣教士於1963年在花蓮北埔購地，設立「習藝所」，並陸續開辦墊腳石學校及免費技職課程，提供原住民少女學習護理訓練、幼稚園保姆訓練的技職教育，藉由學習與獲得的技能，擁有工作能力，許多人的生命因此翻轉改變。
 
芥菜種會執行長李肇家表示，今年習藝所再次將創辦人孫理蓮宣教士所走的路再走一遍，精神態度相同，不同的是要將習藝所的服務複製到台灣各地，讓有需要的長者擁有工作機會，走出家門與他人互動，避免長照，擁有榮耀與喜悅。今天芥菜種會所做的，不是為了習藝所，而是為了長者，盼望花蓮鄉親及社會大眾共同參與和支持，一起將習藝所的服務模式複製到各縣市，將創造長者工作機會的精神理念帶到全台各處。

▲芥菜種會「習藝所再起」記者會，與會來賓大合照。（圖／芥菜種會提供，下同）

─夢想50+Coffee 72歲年紀最長的學員陳芳郁，從咖啡學習和付出中為生活再創意義。
 
記者會上，花蓮縣政府北區服務中心主任游煌明、立法委員傅崐萁服務處主任邱惠敏、縣議員李正文、縣議員程美蓮、縣議員笛布斯.顗賚、縣議員鄭寶秀服務處主任徐豫中、原民處部落經濟科科長鄧凱倫，以及花蓮就業中心主任王春梅等貴賓與會。花蓮縣政府北區服務中心主任游煌明致詞表示，芥菜種會是全台第一個立案的社福組織，從過往對於原民、兒少、婦女等族群的幫助，包括關懷、教育、技藝研習等，如今隨著社會的需要，為有需要者帶來適切的服務與祝福，讓受助者感到溫暖，成就社會的圓滿，感謝芥菜種會對花蓮在地及台灣這塊土地的貢獻。
 
「夢想50+COFFEE」類職場空間，讓長者活躍老化，創造第三人生。咖咖館由4位平均68歲的熟齡族擔任「社區銀賓員」， 72歲的陳芳郁，是其中年紀最長的一位。她過去是家庭主婦，學習分享咖啡是她第一份工作。「沒有在社會上跑過，每一樣都是很困難的」陳芳郁說。「把工作做完就很有成就感，很喜悅 」可以學習新的事物，體力、腦力都變年輕了。投入社會參與，為延緩老化，遠離長照找到解方。
 
在社區共生的永續目標下，習藝所烘焙坊幫助社區裡的需要者，學習技能與謀生的能力。七年前因遭逢家庭重大變故而封閉自己，高秋鳳為了孩子而重新站了起來，但在求職的路上，因為憂鬱症疾病處處碰壁，後來參加習藝所原民熟齡婦女織布工藝培力，並進入烘焙坊學做月餅，同時有了技能與賺得收入，最令她感動的是「被接納」。高秋鳳說，原本一直擔心自己做不好，想放棄，但烘焙師傅鼓勵她：「妳就是來學的，將來出去會很有成就感！」看見高秋鳳的需要，過程中材料耗損的成本，都是其次。獲得支持後的人生，重拾信心與盼望。

▲芥菜種會「習藝所再起」記者會，與會來賓大合照。（圖／芥菜種會提供，下同）

▲▼烘焙教室帶來工作機會，長者參與月餅烘焙除了賺取收入外也從中獲得成就感。
 
2026年台灣將邁入超高齡社會，勞動力減少、扶養負擔加重、長照問題等愈加沈重；習藝所服務人數共54人，包括夢想50+ Coffee、原民熟齡婦女編織班和烘焙教室第一梯次培力學員24位，目前仍持續開班中，而C級巷弄長照站目前服務人數則為30人。

花蓮習藝所烘焙的習得產品、原民熟齡婦女專技培力製做的編織小物、夢想50+ COFFEE的咖啡分享，每一件產品的背後，都有一個需要與故事。芥菜種會積極倡議與愛心店家合作，也期盼社會大眾認同助人的理念，化為公益行動，購買習藝所愛心產品，助力社區需要者一份工作的機會，習得夢想號產品連結https://seedshop.mustard.org.tw/

▲芥菜種會「習藝所再起」記者會，與會來賓大合照。（圖／芥菜種會提供，下同）
 
此外，位在習藝所內的孫理蓮紀念館也於今天重新開放，紀念館除了有多元豐富的史料，去年芥菜種會成立70年，與國立台灣歷史博物館合辦「We Can Help」特展，展期於今年五月底結束，部份內容移至孫理蓮紀念館重現，更具體地呈現孫理蓮宣教士與芥菜種會，在台灣這塊土地上70年來的服務腳蹤。

孫理蓮紀念館於每週一至週五10時至17時開放，導覽服務須事先預約，歡迎民眾探索台灣第一個立案的社福團體，助人的故事、傳承和感動。
 
影片連結「習藝所 再起」 創造工作機會 成就長者第三人生https://reurl.cc/lDq86Y

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