身障好手揮出人生好球　伊甸第10屆無障礙生活節即將開跑

▲伊甸身障青年組隊參加樂樂棒比賽，為無障礙生活節熱血暖身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「雖然脊椎嚴重側彎，但隊友就是我的手和腳，我們要一起得冠軍！」31歲的小策是伊甸心園小作所的身障學員，領有中度智能障礙手冊的他，4日與100名身障青年一起用樂樂棒，揮出人生最精彩的瞬間，也為9月16日即將登場的「第10屆無障礙生活節」揭開序幕。

為鼓勵身障朋友跨越障礙、走出戶外，伊甸基金會連續10年在北、中、南舉辦「無障礙生活節」，今年台南場將在「水交社文化園區」以親子園遊會的形式舉辦，不僅有超過50家排隊美食共襄盛舉，還有精彩可期的泡泡秀、魔術表演及有趣的闖關體驗。此外，現場更結合視障樂團震撼人心的快閃演出，還有身障店長獨一無二的愛心攤位，邀請全台民眾以行動購買愛心園遊券，每張100元，支持身障朋友擁有無障礙生活，共渡歡樂的午後時光。

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為促進身障青年養成運動好習慣，伊甸基金會從2023年3月開始，在大台南地區積極推動樂樂棒球，為在地近百名身障青年，規劃四個月的體能訓練課程，每周1次60分鐘的打擊、慢跑訓練。若遇到下雨天，學員們還會互相提醒，要在中心做伸展操及跑步機訓練。

伊甸基金會表示，和一般棒球不同，樂樂棒球的玩法和規則都更適合身心障礙者，因此伊甸邀請身障運動指導員指導身障學員，讓他們了解球賽規則，也邀請志工擔任陪練球員，讓學員同步感受運動的快樂。為了迎接這場眾人期待已久的樂樂棒球賽，大家不畏夏日高溫，在台南市社會局長盧禹璁及志工的加油聲中，熱情開跑！每位學員雖然汗如雨下，卻沒有人抱怨，大家無不用盡全力，互相加油打氣，為彼此幫浦。在這場難得的比賽，輸贏已不是重點，每個人都是最耀眼的冠軍選手。

根據統計，台南市身障人口數多達9萬多人，鍾彥彬表示，伊甸在大台南共有13個服務據點，從2007年開始透過視障重建，成人身障就業，小作所，布建設施，社會住宅及輔具清潔等服務，協助與改善身心障礙朋友在生活起居，所遭遇到的種種障礙及不便。「無障礙生活節」今年邁入第10屆，邀請民眾響應，透過身歷其境，用同理心感受身障朋友的不便，一同支持伊甸「身心障礙者服務計畫」。