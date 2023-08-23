「再苦再累都要積極」李昌鈺博士現身雲林　演講學思歷程

▲李昌鈺博士娓娓道來其成長、服務社會經驗並勉勵大家，有夢想和目標的人生活態度就不同，就會積極進取，熱愛工作，熱愛學習。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國際鑑識專家李昌鈺博士22日現身雲林維多利亞雙語中小學，以「我的學思歷程」為題發表演講，幽默的談吐與精彩內容，使台下聽講的師生及家長整場笑聲不斷。李博士娓娓道來其成長、服務社會經驗並勉勵大家，有夢想和目標的人生活態度就不同，就會積極進取，熱愛工作，熱愛學習。

維多利亞雙語中小學表示，之所以能促成邀請到旅居美國李昌鈺博士蒞校的緣分，起源於去年由維多利亞學生，藉由向各領域具卓越貢獻的台灣英雄們的訪問，李佳芬董事長聞言，囑咐、力邀李昌鈺博士進行採訪，有賴警官大學張維敦教授居中牽線，讓孩子們能以青少年視角加以記錄、整理、爬梳出李昌鈺博士的成功軌跡，最後出版《典範在人間》一書。

李昌鈺博士說，因其父親早逝，小時候生活困苦，謹記其母親莘茹苦，諄諄教誨「面對困境，只有一條路不能選，就是放棄」，李昌鈺博士就讀中央警官學校第二名畢業，後來前往美國紐約大學醫學校當化驗員，1974年也拿到博士學位。李博士笑稱，10年求學生涯半工半讀才拿到一個博士學位，但是後來世界各大學爭相頒予榮譽博士學位，目前計達31個榮譽博士學位。

1975年擔任康州紐海文大學教授，因而成立鑑識科學系，且十分有名，李博士學生有很多成了美國大法官、警察局長或鑑識中心主任。由於專業又努力工作，1978年被任命為首席鑑定專家兼鑑識中心主任至2008年，將鑑識中心從無打造到有。1998年當時省長邀請李博士擔任警政廳廳長，是少數民族中所少有的。

李昌鈺博士勉勵大家「工作再苦，學習再累，都積極進取，動力就會源源不斷，成功就不遠，就能超越極限，更上層樓。」演講活動的最後，維多利亞雙語中小學董事長李佳芬董贈與李昌鈺博士「鑑識鼎元匕見石出」水晶座，李昌鈺博士回贈其著作「科羅埃西亞槍聲」一書。