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穿梭雲林古今歷史《雲林縣志》編纂　一鄉鎮一志書開啟新里程

▲未來雲林縣志與鄉鎮市志編纂完成，將提供政府機關施政參考及後續研究需要，並延伸為各級學校鄉土教材內容，讓地方志書不只是地方志書，更是大眾認識雲林的重要素材。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲未來雲林縣志與鄉鎮市志編纂完成，將提供政府機關施政參考及後續研究需要，並延伸為各級學校鄉土教材內容。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林的開拓歷史可以上推4千年前新石器時代中期，在古坑崁頭厝發現考古遺址。早期住民是一群被統稱為「虎尾壠」的人群，出現在17世紀荷蘭文的文獻紀錄中，穿梭雲林古今歷史，縣史第一部《雲林縣志》編纂開啟新里程，記載上起雲林縣開拓下迄112年的發展沿革，將為研究地方史和區域史建構重要參考文獻。

▲未來雲林縣志與鄉鎮市志編纂完成，將提供政府機關施政參考及後續研究需要，並延伸為各級學校鄉土教材內容，讓地方志書不只是地方志書，更是大眾認識雲林的重要素材。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲盼由縣府的帶領下，達到一鄉鎮就有一志書的目標，全面性、完整性保存記錄雲林的悠久歷史文化。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣已經有北港鎮志、斗六市志、口湖鄉志、四湖鄉志、西螺鎮志、虎尾鎮志、古坑鄉志、完成地方志書出版，其餘13鄉鎮志書亟需辦理編纂，又北港鎮志、斗六市志、四湖鄉志已屆新(續)修年限，共有16鄉鎮市志需進行編修工作，考量地方財政能力，一鄉鎮市志編纂經費共400萬元，將由縣府補助280萬元（70%）、公所自籌120萬元（30%），希望經由縣府的帶領，達到一鄉鎮就有一志書的目標，全面性、完整性保存記錄雲林的悠久歷史文化。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣政府攜手產官學界、地方文史界及全縣20鄉鎮市公所展開編纂《雲林縣志》與《鄉鎮市志》的浩大工程，並向各界宣示雲林縣政府與地方公所共同推動文化建設的決心和行動，開啟紀錄及保存雲林歷史文化的新扉頁。

▲未來雲林縣志與鄉鎮市志編纂完成，將提供政府機關施政參考及後續研究需要，並延伸為各級學校鄉土教材內容，讓地方志書不只是地方志書，更是大眾認識雲林的重要素材。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲文觀處舉辦20場耆老座談會，帶動全體縣民一起為保存地方歷史記憶而努力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處長陳璧君表示，編纂《雲林縣志》與《鄉鎮市志》是全雲林人的大事，除了縣府正在編纂縣志外，鄉鎮市公所將同步進行編纂鄉鎮市志，經由縣志與鄉鎮市志相互配合，為豐富各類史料的蒐集，文觀處於10日從古坑出發，舉辦20場耆老座談會，帶動全體縣民一起為保存地方歷史記憶而努力，期待在全體縣民的協助下，順利完成這次重大的編纂工程，讓雲林長久以來的文獻史料能夠完整地、真實地保存呈現。

雲林縣政府於22日正式啟動「雲林．厚工學 MEGA YUNLIN」計畫，整體包含神工學、農業學、共享學、觀光學、未來學5大主題，深化雲林的特色和宗教藝文，全面提升觀光效益與產值，創造國際觀光吸引力。為了將雲林特色、宗教文化、工藝及文化創意展現，將於今年11月18日至12月3日在雲林北港好庫文化園區創辦雲林縣最大場的藝文策展活動，邀請全國各地、國際遊客一同來探究雲林厚工學無限蘊藏的寶藏。

▲未來雲林縣志與鄉鎮市志編纂完成，將提供政府機關施政參考及後續研究需要，並延伸為各級學校鄉土教材內容，讓地方志書不只是地方志書，更是大眾認識雲林的重要素材。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府文觀處帶動全體縣民一起為保存地方歷史記憶而努力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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