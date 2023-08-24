竹市推環保祭祀　響應「以功代金」做公益抽好禮

▲新竹市環保局力推中元環保祭祀空污零排放。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市環保局力推中元環保祭祀空污零排放，每年農曆7月中元普渡前，都會辦理淨爐儀式及紙錢集中燒工作，今年特別辦理「以功代金」捐款抽好禮。環保局表示，活動即日起至9月30日，民眾透過4大超商電子事務機平台，選擇「以功代金」點選「新竹市」，即可將欲購買紙錢費用轉而幫助竹市8處公益團體，以「捐款做功德」替代「實體金紙焚燒」，憑500元以上捐款收據並至活動貼文留言，即可參加抽獎，獎項包括平板電腦、節能微波爐等59名，歡迎民眾踴躍響應環保做愛心，齊力守護新竹市好空氣。

環保局表示，中元是重要民俗節日，許多民眾普渡完畢後，習慣以焚燒紙錢、香枝的方式替孤魂超渡，也有祈福祖先、保佑家庭的意義，但焚燒過程產生的空氣污染物，包括二氧化碳、細懸浮微粒（PM2.5）、硫氧化物、氮氧化物、一氧化碳以及多環芳香烴等，均會影響人體健康及空氣品質。為在祭祀與環保之間找到「環境友善祭祀」平衡點，提醒民眾祭祀時，可由徒手代替香枝、以功代金或紙錢集中燒，達到減少碳排放，保護健康安心的生活環境。

環保局指出，為提高環境品質並讓民眾、廟方及信眾安心將紙錢交予新竹市垃圾焚化廠統一集中煉化，昨(23)日舉行隆重「慶讚中元普渡祈安淨爐儀式」，由環保局長江盛任開香主祭，並率同仁共同參與，法會儀式邀請資深法師演法淨壇，將普渡後紙錢由焚化廠集中煉化，同時祈求護祐參與紙錢集中煉化之民眾。

環保局說明，為重視環保及兼顧民俗信仰活動，鼓勵民眾加入環保祭祀行列，將於中元節期間辦理「以功代金」臉書抽獎活動，民眾可透過7-11、OK、全家、萊爾富4大超商電子事務機平台，選擇「以功代金」點選「新竹市」，將欲購買紙錢費用轉而幫助竹市8處公益團體，憑500元以上捐款收據，再至新竹市環境保護局臉書專頁，公開分享「以功代金」活動貼文，並於貼文下方按讚、留言，同時附上捐款證明及標記1位好友，即可獲抽獎機會。

環保局補充，此次活動獎項共計59名，包括平板電腦、節能微波爐、節能電風扇各1名，隨行杯冰沙果汁機、大賣場1,000元禮券各3名、在地好香米20名、在地廟宇特色伴手禮30名，將於10月3日公開抽獎，並公布中獎者名單。

環保局指出，合作的8處公益團體，包括愛恆啟能中心、心路社會福利基金會、聲暉協會、創世社會福利基金會、智障福利協進會、自閉症協進會、家扶中心、杜華神父社會福利基金會，邀請民眾共同響應環境友善祭祀措施，為新的一年增添功德。

環保局說明，新竹市自民國98年起持續推動紙錢集中燒工作，累計至今年7月，已收運逾6,000公噸，大幅降低焚燒紙錢的空氣污染物排放。「以功代金」自105年推動至今年7月，累計募得公益金共計27萬2,100元，以100元可購買紙錢2.2公斤評估，相當於減少燃燒紙錢5,986公斤，也相對減少排放二氧化碳8,980公斤。

環保局今年持續推動2項「e化24小時線上預約服務」(https：//forms.gle/NL8ExihpDQtfpjW77)，包括「紙錢集中燒」及「免費借用紙錢集中桶及環保鞭炮機」。「紙錢集中燒」適用對象為社區大樓、寺廟及機關團體等，「免費借用紙錢集中桶及環保鞭炮機」適用對象為寺廟。電話預約登記(5368920分機2022)也持續為民服務，歡迎寺廟等祭祀單位踴躍申請借用，共同推廣紙錢減量集中燒及節能減碳相關政策，落實全民綠生活、聯合國永續發展目標SDG6環境品質及SDG11永續城市，打造宜居永續、幸福友善的新竹市。