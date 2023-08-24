揭台肥弊案後高層接連請辭　王鴻薇：檢調別讓可能涉案者逃之夭夭





▲王鴻薇24日舉行「台肥26億D7土地案前董座連請辭！王鴻薇曝警訊要檢調注意！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對台肥新竹D7土地標售案疑涉內線交易，國民黨立委王鴻薇今（24日）指5月25日爆出該案後，時任台肥董座長黃耀興兩天後退位成總經理，到了7月11日直接請辭，此外台肥內部更是人事大地震。王鴻薇說，檢調應勿枉勿縱，盡快查清這些人調職與請辭的原因，不要因為選舉將屆，讓可能涉案者得以逃之夭夭。

王鴻薇上午舉行「台肥26億Ｄ7土地案前董座連請辭！王鴻薇曝警訊要檢調注意！」記者會，她指出，這起土地交易案在2023年4月19日開價格標，同時當場宣布決標，卻直到5月5日才發布重大訊息，當時台肥設定了非常高的資格要求，要求投標廠商擁有實收資本額30億元，且資格標中還限制不得共同投標，然而達麗公司得標後，卻在4天內將30%土地所有權轉移給當時資本額只有20萬的盛景開發投資，這就是公然在綁標。

王鴻薇說，在她於5月25日開記者會將此事公諸於世後，黃耀興於5月30日退位變成總經理，7月11日直接請辭，且這段時間台肥人事異常大幅度調動，6月28日獨董蘇昱彰莫名其妙當日當選又當日請辭，7月18日發言人彭盛隆也調職。

王鴻薇質疑，這些人為何調職？為何請辭？農業部不該坐視不管，檢調單位也應該盡快調查清楚。 王鴻薇也說，所有檢舉資料，兩週前也都已提供給檢調，請司法單位千萬不要掉以輕心，不要因為選舉將屆，讓可能涉案者得以逃之夭夭。

▼王鴻薇指自她爆台肥土地弊案後，台肥高層接連請辭或被調職。（圖／王鴻薇辦公室提供）