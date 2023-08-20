台北市又現天坑　謝佩芬隔空嗆：王鴻薇人在哪裡？

▲台北市中山區出現天坑。（圖／市議員顏若芳研究室提供）

記者呂晏慈／台北報導

台北市南港區18日晚間發生道路塌陷，沒想到中山區民生東路2段159巷日昨（19日）晚約8時多也出現塌陷。民進黨立委參選人謝佩芬今（20日）表示，中山區出現危及民眾生命安全問題，而國民黨立委王鴻薇人在哪裡？質疑王當「不分區立委」跑去監督屏東市政一事。

謝佩芬表示，昨天晚上，中山區民生東路2段159巷出現道路塌陷，就在行人會經過的斑馬線上，出現大大的天坑，嚴重危及民眾生命安全，「中山區出現危及民眾生命安全問題，而王鴻薇委員人在哪裡？王鴻薇身為中山、北松山的立法委員，罔顧在地居民的生命安全，整天忙著博聲量，樂當不分區立委，不盡身為中山在地立委的基本責任，跑去監督屏東市政，還抹黑屏東國際棒球場，荒謬至極！」

謝佩芬表示，台北市政府工務局今年將道路養護費用，由新台幣14億元提升到20億元，明年更新增編列「專案路段改善預算」6億元，共有約26億元的經費，而今年短短3個月卻有4處出現天坑，身為民代就應該進行瞭解，請北市府說明並檢討經費運用情形，給市民一個安心的交代，也跟大家報告現場狀況：昨晚北市府已將天坑圍起來，陸續進行施工，大家經過時請多加留意，注意自身安全。