綠委指「屏東棒球場僅7.5億」　王鴻薇：認知作戰！錯誤引用資訊

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對國民黨立委王鴻薇日前指控「屏東縣前瞻建設棒球場100年才能回本，菊系愛將陳金德是建商獨董」，民進黨立院黨團反擊，棒球場的經費是7.5億，其他是屏東高鐵運動休閒園區的經費，開嗆「資料看清楚而非斷章取義」。對此，王鴻薇18日批評，這些資料無論怎麼湊，都不是民進黨立委所說的7.5億元，痛批「這絕對是錯誤引用資訊，是認知作戰。」

民進黨立院黨團幹事長劉世芳17日指出，王鴻薇提到屏東縣前瞻建設棒球場25億多，真正在棒球場上的經費是7億5千萬，其他是屏東高鐵運動休閒園區，而中央教育部體育署補助的經費是7億，其他18億是地方政府自籌款。

對此，王鴻薇開轟，從屏東國際棒球場案來看，完全可以看出民進黨護航亂無章法，除了操作南北對立用歧視模糊焦點以外，居然睜眼說瞎話，稱這棒球場花費只要7.5億元，痛批「這絕對是錯誤引用資訊，是認知作戰。」

王鴻薇表示，她在揭發當天就說得很清楚，屏東國際棒球場是中央教育部體育署補助7.5億，屏東縣政府自行承擔約18億，這就是民進黨的數據來源，把中央補助款數字說是興建棒球場只花這些錢，「請問劉世芳數字怎麼算的？」

為了避免口水戰，王鴻薇舉屏東縣政府報告，說明這些預算用在哪：第一年，包含球場整體設計規劃、模型，支出約5579萬元；第二年開始施工主體球場結構，包括整地、滯洪池功能、以及機電工程支出約2億73萬元；第三年繼續上述施工，增加外牆工程支出約6億5277萬8861元；第四年延續工程開始家具裝潢，測試相關排水設施支出約15億4783萬2532元；第五年驗收預計支出5719萬元。

王鴻薇痛批，這些資料無論怎麼湊，都不是民進黨立委所說的7.5億元，質疑「難道這些出自屏東縣政府的資料，其實都不是在蓋棒球場？劉世芳是不是在揭發說屏東縣政浮報預算？檢調單位要查嗎？」