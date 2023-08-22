陸暫停台灣芒果輸入　謝佩芬轟王鴻薇：反過來譴責受害者

▲民進黨立委參選人謝佩芬。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

大陸國台辦21日宣布，因今年以來從台灣輸入大陸的芒果檢出有害生物，決定即日起暫停台灣芒果輸入大陸。對此，民進黨台北市第三選區（中山、松山）立委參選人謝佩芬今日怒嗆，整天管到屏東去的立委王鴻薇，一直都沒有幫台灣農民說話，偏偏反過來譴責受害者，稱中國大陸陸續以台灣農產品含有禁藥、害蟲等理由禁止輸入，是民進黨一直定調成中共打壓。

謝佩芬今日在臉書發文表示，中國大陸昨日再次違反國際慣例，未經科學對話，以台灣芒果有害蟲為由，單方面停止進口。 農業部說明，台灣外銷到中國大陸的芒果僅占全國產量0.5％，且目前產季已快結束，中國大陸此動作對芒果的銷量影響有限；不過，政府為了讓台灣農產品銷量穩定，將會持續開拓新興市場。

謝佩芬指出，從2021年開始，中國大陸開始禁止台灣農產品進口，其品項包含：鳳梨、蓮霧、石斑魚、178家水產品業者等，未經科學溝通，暫停台灣農產品輸入，試圖用貿易的手段影響台灣內政，從過去這幾個案例來看，顯然已是常態。不久後，台灣又要進行四年一次的總統大選，類似的事件與手法只會更頻繁地繼續干擾大選，用貿易手段影響選舉結果。

面對中國無理打壓並影響台灣民主，謝佩芬喊話，不分黨派的政治人物都應站出來抗議，且為台灣的農民與業者發聲，但讓人失望的是，整天管到屏東去的王鴻薇，卻一直都沒有幫台灣農民說話，偏偏反過來譴責受害者。 她指出，王鴻薇於2022年6月在臉書寫道，鳳梨、蓮霧、釋迦、石斑魚，這兩年來，中國大陸陸續以台灣農產品含有禁藥、害蟲等理由禁止輸入，是民進黨一直定調成中共打壓。

「但中共打壓我們不是鐵錚錚的事實嗎？為什麼要睜眼說瞎話？」謝佩芬質疑，2023年2月，中國國台辦發言人朱鳳蓮對外放話稱，台灣農漁民「通過國民黨表達心聲，希望大陸盡快恢復輸入」，剛補選上立委的王鴻薇竟然搭腔，認為這是正向的發展；2023年4月，王鴻薇甚至還惡意扭曲，指農業部未向WTO申訴中國大陸暫停台灣農漁產品輸入，攻擊政府未維護農漁民權益。

謝佩芬質疑，民意代表的職責是為人民發聲，但為什麼王鴻薇不論當市議員還是立委，面對中國大陸就悶不吭聲，甚至還一搭一唱？王鴻薇有盡到民意代表應有的責任嗎？民脂民膏難道就是要養這種立法委員嗎？因此，她要呼籲，王鴻薇身為中華民國台灣的立法委員，能多為台灣發聲，不要因為是中共政治宣傳節目的常客，遇到中共打壓台灣的時候，就假裝沒看到。