連3起行人悲歌　交長點名新北：8／29邀專家前往研商改善

▲新北五股凌晨傳出酒駕撞死行人車禍。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者李姿慧／台北報導

新北市今(24日)凌晨又發生行人悲歌，一酒駕男子撞飛正在穿越馬路的70歲老翁，目前命危搶救中，由於上周新北剛發生公車轉彎輾斃斑馬線上一名老翁，6月底一名人妻在新北斑馬線被轉彎計程車撞死，交通部長王國材坦言，新北市最近斑馬線行人死亡事故較嚴重，8月29日已邀道安委員和專家到新北研商改善作為。

新北市五股區芳洲八路、新城八路口今(24日)凌晨4時許傳出一起酒駕車禍，警方調查，洪姓男子(29歲)酒後開著BMW轎車載著3名友人返回五股，行經路口時撞上一名穿越馬路的70歲王姓老翁，王翁當場被撞飛、命危搶救。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於8月19日新北市也發生一起公車轉彎時輾斃一名正在過斑馬線的80歲老翁；新北市中和區一名28歲新婚人妻，6月底在行人穿越道上遭右轉計程車撞擊身亡。新北市警方近日也針對車輛不停讓行人加強執法，根據新北警方統計，1月至7月行人死傷事故件數1587件、死亡9人、受傷1578人，較去年同期減少108件、死亡減少9人、受傷減少99人。

即便新北市行人死亡雖有下降，但近日連幾起行人地獄悲劇都發生在新北市，也讓交通部長王國材忍不住說話了，王國材表示，新北最近走斑馬線行人死亡事故比較嚴重，已請交通部道安委員會委員積極協助新北市政府就工程、執法進行檢討與改善。

王國材強調，雖交通部過去已到新北市輔導過，針對近期幾起案例，交通部道安會已訂於8月29日下午邀集道安委員、專家及新北市交通局研商改善作為，後續視需要再成立行動輔導小組予以輔導。