酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

記者林東良、黃資真／台南報導

台南安平區23日上午1名21歲魏姓熱褲妹酒駕上路，開著白色奧迪行經健康三街左轉府平路口時，撞死走在路邊的58歲孫姓女子，魏女經檢方複訊後以10萬元交保。而魏女在事發後還將車禍現場PO到IG，口齒不清仍狂飆三字經，對於自己撞死人一點悔意都沒有。

▲21歲魏姓女子酒後駕奧迪上路，撞死孫姓婦人。（圖／翻攝自抖音）



此案發生在23日上午7時許，21歲魏姓女子前一天晚上在朋友家喝酒，隔日上午駕駛1輛白色奧迪轎車準備回家，沿台南市安平區健康三街南往北方向行駛，到府平路口要左轉彎時，直接撞飛孫姓女路人，再撞進一旁的店面內，酒測值竟高達0.57。

▲魏女在事發當下先拍下車禍現場。（圖／翻攝自記者爆料網）



魏女當下卻先將奧迪爛毀的畫面PO上IG限時動態，影門中可見幾名員警辛苦替她移車，背景音則是她含糊不清的飆罵，僅聽出是在狂吼三字經，精神狀態明顯不佳，絲毫不在意撞上無辜路人，目前她也已經將IG帳號關閉。

平時魏女也喜歡拍抖音，曾穿著小可愛、黑色短裙，露出胸前、大腿的刺青隨著音樂跳舞，顯露身材，風格十分大膽。

▲魏女平時也會拍攝抖音，露出好身材。（圖／翻攝自抖音）



此外，死者孫姓婦人遭撞後已失去生命跡象，經送醫搶救恢復呼吸心跳，但情況一直未能穩定，家屬決定留最後一口氣送回家鄉高雄，最終拔下呼吸器不治身亡。

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