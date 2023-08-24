「日本福知山線事故」成功改革關鍵人物　訪台6天助台鐵安全改革

▲太魯閣出軌事故車安置於富岡基地。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

為強化台鐵安全改革及行車安全，交通部8月29日至9月3日邀請日本福知山線事故後，成功推動JR西日本安全改革的日本學者安部誠治、遺族代表淺野彌三一、松本創等人訪台6天，透過工作坊及專題研討方式，與交通部、台鐵局交換意見，汲取日本鐵路安全改革經驗。

台鐵110年4月發生太魯閣鐵路重大事故後，罹難者家屬代表疾呼台鐵厲行改革，今(112)年4月與台鐵局遠赴日本，分別參訪JR西日本瞭解福知山線事故後革新作為，以及JR東日本探詢事故館建置歷程與意義。回台後，交通部長王國材指示規劃邀訪日方推動安全改革關鍵人物訪台行程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日本學者安部誠治、遺族淺野彌三一，以及《軌道：福知山線出軌事故：改變JR西日本的奮鬥》作者松本創，都是推動JR 西日本安全改革的代表人物。

其中安部誠治長期關注社會安全議題，從1991年信樂高原鐵道事故到福知山線出軌事故，奔走監督政府及鐵路公司建立事故調査機制確實檢討事故發生根本原因，並在大學首創社會安全學系，榮獲日本文部省頒發科學技術賞，獲JR西日本公司聘任特別技術顧問。

淺野彌三一在福知山線列車出軌事故失去妻子、妹妹，二女兒重傷，是罹難者家屬團體「4.25網路」代表性人物，選擇放下追究責任，帶領家屬、專家學者與JR西日本公司陸續共組「課題檢討會」及「安全追蹤會議」，深入檢討事故根本原因，促使鐵道公司落實安全改革。

松本創擔任記者時認同淺野理念，加入淺野創設市民團體，從身邊一路觀察、挖掘淺野先生與JR西日本公司共創雙贏努力過程，寫成《軌道：福知山線出軌事故：改變JR西日本的奮鬥》，107年出版，獲日本社會巨大的迴響，109年及112年分別被翻譯在台灣及韓國出版，同樣帶動社會對鐵路安全矚目。

▲太魯閣出軌事故車安置於富岡基地。（圖／台鐵）

交通部表示，他們來台期間將實地瞭解台鐵0402事故現場後改善措施，及事故車輛暫存紀念園區建置，未來台鐵員工安全教育館規劃，並透過工作坊、專題研討會議，從事故後工地安全檢討、交通部監理作為強化、台鐵員工教育訓練改革等面向交流，除會邀鐵路專家學者、事故家屬代表參與外，9月1日廣邀國內軌道相關團體及開放媒體共同參與專題研討，希望藉由面對面對談，瞭解JR西日本在福知山線事故後的改革成功經驗，盼從交流中提供相關台鐵改革有更具體的方向及作法。

交通部長王國材也表示，交通部監督台鐵安全改革不曾間斷，也會持續以更虛心的態度聽取外界的建議與指教，並滾動檢討更具體及持續性的改善措施，期待明年1月1日台鐵公司化後，持續提供國人安全的台鐵運輸。