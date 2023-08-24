酒駕撞死人！她幫兒賣花枝丸卻遇劫　房東怒批奥迪妹：不要害人

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南市安平區23日上午7時許，發生一起酒駕撞死行人的車禍，21歲魏姓女子酒駕一輛白色奧迪，行經健康三街左轉府平路口時，撞上走在府平路上的58歲孫姓女子，導致孫女不治身亡，魏女晚間移送台南地檢署後，被檢方諭知10萬元交保候傳。死者租住處的房東表示，孫女當天出門運動沒想到遇到死劫，批魏女酒駕「要害自己沒關係，不要害別人」。

▲台南21歲妹酒駕開奧迪撞飛行人瞬間。（圖／記者林東良翻攝）

▲孫女房東批魏女酒駕「要害自己沒關係，不要害別人」。（圖／記者林東良翻攝）

房東指出，孫女已經租屋2年多，平時就是在家吃飯，跟朋友聚一聚然後買菜回家煮來吃，生活挺單純的，六、日不在家，去高雄幫在賣花枝丸的兒子做生意。聽到孫女死亡的消息很意外，並說這幾天孫女都會出門散步運動，「我看那個路線圖，她是走在邊邊，不是走在馬路上」。

知道魏女酒駕撞死人，房東憤怒表示很想知道魏女住哪裡，「一定是有錢人家喝酒糜爛的生活」，還說晚上常常聽到一部跑車疾駛而過，不知道是不是魏女的奧迪，而且該路段很窄，開快的話很危險，「要害自己沒關係，不要害別人」。

▲21歲魏姓女子酒駕死孫姓女子，車禍現場一片狼藉。（圖／民眾提供）

該起案件發生於23日晚間，魏女22日晚上疑在朋友家喝酒，23日上午駕駛1輛白色奧迪轎車準備回家，沿台南市安平區健康三街南往北方向行駛，到府平路口要左轉彎時，直接撞飛外出晨運的孫女，並衝進路旁商家，孫女經搶救後生命跡象微弱，家屬忍痛留一口氣，將孫婦載回家中後拔除呼吸器宣告死亡。

由於魏女酒測值高達0.57，全案依公共危險、過失致死等罪嫌送辦，檢方表示，事發當天晚上11時30分，魏女經複訊後，被檢察官依過失致死罪10萬元交保。