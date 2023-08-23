七夕匯款11萬遭阻　彰化男不願「老婆」曝光急刪對話

▲男子匯款警方阻詐。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名60多歲男子在網路交往1名從未謀面的女子，認識對方不到1個月就暈船了，互稱「老公、老婆」，當女子說「沒錢為老爸辦後事」，男子一聽相當焦急，衝銀行匯款，卻因對方帳戶列為警示被退，昨(22)日逢七夕情人節，男子不死心，又再去銀行先匯11萬8千元，和美警方跟行員苦勸他遇到詐騙，男子不信，還氣噗噗地拿起手機，急刪跟女子對話。

和美警分局和美派出所警員詹琮富、李奇龍接獲銀行通報有民眾疑似遭詐騙，和美鎮有民眾在網路上認識一位女子，雙方暱稱對方「老公、老婆」，對方表示因父親過世，急需籌備金錢為辦理後事，要求男子匯款11萬8千元到指定帳戶。

男子決定要為「老丈人」辦後事，到銀行辦理匯款，儘管行員苦口婆心告知，前一日的匯款因對方帳號已遭警示而退回，男子還是堅信愛情，堅持要匯款給沒見過面的「網婆」，銀行襄理見其不為所動，立即通報和美警方到場協助。警方在現場動之以情，並頻繁舉例說明、分析該類詐騙手法，男子還是堅不透露「網婆」從何認識，為了怕警方追查，甚至還刪除跟女子對話。

和美分局呼籲，手機通訊、交友軟體普及，也是近年來詐騙集團常使用之工具，呼籲民眾若遇陌生人加好友，或是被拉進投資教學群組，務必保持警戒心，有類似詐騙情事切記要記得3要訣「勿急、勿躁、多思考」詳加查證，也可撥打165求證，避免遭詐騙。