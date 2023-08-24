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屏警枋寮分局新建工程經費4億元　成立採購廉政平臺

▲屏東警政府警察局枋寮分局新建工程，成立採購廉政平臺 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警政府警察局枋寮分局新建工程，成立採購廉政平臺 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局於今(24)日上午在該局2樓大禮堂，舉辦該局枋寮分局新建工程4億元採購廉政平臺宣示成立座談會，由局長蔡文峰主持，同時邀請屏東地檢署、廉政署南部地區調查組、屏東縣調查站、屏東縣政府政風處、工務處及建築師等單位蒞臨會場共同見證。

▲屏東警政府警察局枋寮分局新建工程，成立採購廉政平臺 。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣警局副局長林英仁表示，該局業務主要負責交通及治安維護工作，全體員警不分晝夜、全年無休致力維護本縣交通順暢及治安工作，相當辛勞，因此就任後，除全心全力投入本職工作外，同時利用至各分局及基層派出所巡視時機，了解各單位辦公廳舍狀況，並積極推動改善老舊廳舍，儘可能建構各單位優質辦公環境，讓內外勤同仁能有舒適的辦公環境，提升工作士氣。

近期該局已陸續完成萬丹、萬巒及三地門等3分駐所辦公廳舍改建工程，並續逐年籌編預算或向上級爭取經費，針對其他年代較久遠之辦公廳舍進行改建工作。

該局所轄7個分局，已改建完成6個分局，目前僅枋寮分局未改建。枋寮分局現址辦公大樓係於1963年12月底落成啟用，至今將近60年，現有辦公室已不敷使用，鑑於該分局業務日益增加，員警人數亦同步增加，原辦公室己出現擁擠情形，爰經報請縣府轉行政院同意核編改建工程所需經費計4億元。該案現已完成規劃設計送內政部審核中，希望藉由採購廉政平臺的成立，讓工程如期如質無垢完成，提供分局同仁在優質環境中安心辦公。

該局政風室表示，枋寮分局新建工程屬巨額以上工程採購，為讓採購作業順利完善，減少不必要的阻力，降低各種風險因子，該局規劃成立採購廉政平臺，希望透過檢察署、廉政署、調查站、第三方專業等跨域合作參與，並建置行政透明專區，藉由公眾監督、行政透明的機制，建立主辦機關、廠商及民眾對公共工程施作之共識，以期該新建工程品質更臻完善。

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