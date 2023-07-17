三地門分駐所新建辦公廳舍啟用　可遠眺高雄85大樓

▲里港警三地門分駐所新建辦公廳舍落成啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局里港分局三地門分駐所於今(17)日舉行新建辦公廳舍落成啟用典禮，由縣長周春米主持，會中邀請各級長官、民意代表、貴賓及地方仕紳一同剪綵，由於天氣晴朗，站在派出所前月遙望台就可以看到高雄85大樓，視線相當最遼闊。

里港分局三地門分駐所轄區地跨三地門鄉4個村(大社、德文、達來、三地村)，舊有廳舍於1981年興建，已使用逾40年，建築結構老舊不堪，原有空間狹窄且停車空間不敷使用。

為提供員警優質辨公環境及民眾洽公處所，自2021年12月原址開工重建，2022年12月竣工，為地上2層樓建築物、合計面積831.03平方公尺、總樓地板面積562.55平方公尺，總工程費計新臺幣2500萬元整，之後歷經約半年時間增設各項勤業務需求之軟硬體設備，在各界殷殷期盼之下，終在今日落成啟用。

三地門分駐所新建辦公廳舍在外觀設計融合原鄉的文化特色，外牆以淺色系為主，利用傳統石材及加入原住民圖騰及雕刻(頭目、勇士、公主)圖樣等元素，內部空間規劃包括安全執勤設施、生活機能需求，並兼顧親民、便利、人性化動線，提供鄉親一個舒適的洽公環境，期勉警察同仁以「治安平穩、交通順暢、服務熱忱」的工作重點，提供民眾貼心的服務，讓我們在「執法」的成果外，獲得「服務」加值肯定，以符合縣民的期望。

縣警局長蔡文峰表示，非常感謝周縣長體恤警察同仁工作辛勞，慨允編列工程興建經費及縣議會各位議員、各界社會人士的鼎力相助，也感念歷任局長、分局長的接續擘畫，始能順利完成重建，期勉所有同仁能夠感恩惜福，戮力從公，一同完成地方治安、交通維護及為民服務的工作。