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勿信免經驗+免學歷+高薪打工廣告　避免父親節變「負親節」

▲屏東縣警方籲青少年不要相信免學歷、高薪打工廣告 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣警方籲青少年不要相信免學歷、高薪打工廣告 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導　

今天是8月8日父親節，屏東縣政府警察局製作影片，提醒青少年朋友們不要相信網路社群媒體、報章雜誌等刊登經驗、免學歷、高薪打工等求職訊息，以被騙上當，造成人財兩失，讓爸爸傷心過「負親節」。

▲屏東縣警方籲青少年不要相信免學歷、高薪打工廣告 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣警方籲青少年不要相信免學歷、高薪打工廣告 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

縣警局表示， 近來詐騙集團會利用報章雜誌、網路社群平台或交友軟體等傳播工具，刊登免經驗、免學歷、高薪打工等求職訊息，利用求職者面試時，以話術假裝用簽約出借帳戶(號)或給付每日報酬為由，騙取金融帳戶(號)，或強行帶至銀行開戶、設定約定轉帳、啟用網路銀行功能，再逼迫求職者交付金融帳戶(號)、提款卡及密碼。

▲屏東縣警方籲青少年不要相信免學歷、高薪打工廣告 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

更甚者會將求職者拘禁於民宅或旅館內，控制人身自由，用暴力逼迫民眾交出金融帳戶(號)，作為詐騙集團人頭帳戶之用；部分受害者因受誘惑而遭吸收為車手，變成詐騙集團共犯。

縣警局長蔡文峰表示，為推動縣長周春米守護縣民財產安全、免受詐騙危害的施政理念及因應暑期與父親節到來，特別製拍「如果可以重來」短影片，用孩子不捨年邁父親勞苦付出，為減輕父親重擔，於暑期打工時不慎受高薪誘惑成為詐騙共犯，遭警方查獲時通知年邁父親到場，因涉案而自感愧對及回憶與父親平日相處的溫情點滴情境，藉以提醒暑期打工年輕學子及求職者，面對網路傳送高薪、包吃包住、工作輕鬆等高誘惑訊息而欲前往求職時，要提高警覺，小心求證才不會人財兩失，讓爸爸傷心過「負親節」。

也呼籲民眾，如接獲陌生來電告知涉入刑案或收到疑為政府機關公文書，應先詢問對方單位、職稱、姓名等，掛斷電話後再向該單位求證，檢警機關不會在電話中做筆錄，檢警調等單位處理司法案件，會以通知書通知涉案人到案說明或至指定機關繳交款項，不要輕易相信電話或傳真訊息，小心求證，才能免受詐團誘騙。

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