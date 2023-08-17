屛東警農曆7月「鬼殺隊」影片教防詐　逗趣生動引熱評

▲屛東警製作「鬼殺隊」防詐宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府暑透過期打工學生製拍「鬼殺隊」防詐宣導短影片，融合農曆7月民俗節日，以懸疑、逗趣情節吸引民眾關注，並呼籲民眾，詐騙手法一再翻新，務必小心求證，以免遭到財物損失，危及生命安全。

屏東縣政府警察局因應近來AI人工智慧科技發達，詐團利用AI技術變(偽)造聲音、影像來誘騙民眾，為讓民眾關注詐騙議題，避免成為詐騙受害者，配合農曆7月的慈悲月，製作「鬼殺隊」防詐影片。

提醒民眾，無論是接獲電話簡訊、語音(視訊)來電或網路社群媒體平臺廣告訊息，提到報明牌、飆股、穩賺、急難需救助、遭綁架、高薪徵才、愛情降落…等關鍵字而要求民眾提(匯)款投資、付贖金、救助、籌結婚基金等，就有可能是詐騙，要三思而後行，才不會成為詐騙受害者。

縣警局長蔡文峰表示，詐騙集團利用AI科技隱身幕後，透過電信公司或網路社群平台變(偽)造聲音、影像來誘騙民眾財產，為因應臺灣民俗鬼門開，特別製拍懸疑、逗趣防詐宣導短影片，呼籲民眾面對孝親月不要惶恐、也不用害怕，要特別注意警覺的是「詐騙集團」的誘騙，詐騙集團會害我們傾家蕩產、人財兩失，面對可疑誘惑訊息或影音來電，不要慌、不要急，只要提到「錢」的問題，就要秉持「1聽2掛3查證」原則，才能永保安康，遠離鬼魅的詐騙。