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社會 社會焦點 保障人權

外送員順手摸走檳榔攤現金　得手8次終被逮...慘遭羈押這下慘了

▲張姓男子騎乘外送員機車作案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲張姓男子騎乘外送員機車作案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導　

屏東縣長治鄉張姓男子平常兼差當外送員，檳榔攤佯裝要買飲料，看準店家放置現金位置，然後開口還要買其他飲料，趁開行竊現金，先後得手8次，屏東縣警方獲報成立專案小組偵辦，2天內將他逮獲，依竊盜罪嫌送辦，檢察官訊後向法院聲押獲准。

▲張姓男子騎乘外送員機車作案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲張姓男子騎乘外送員機車作案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局轄區8月1日陸續受理計有8間檳榔攤遭犯嫌以相同手法竊取財物，犯案足跡橫跨屏東市、長治鄉、麟洛鄉到內埔鄉，受害店家金額從新臺幣數千元到上萬元不等，局長蔡文峰立即命刑警大隊、屏東分局、內埔分局共組專案小組，務必在最短時間偵破。

專案小組過濾監視器，發現該名竊嫌作案手法俐落，都是趁店員不注意的短短幾秒間，就竊取金錢得手，逃逸時更多次變裝，甚至以口罩遮避重機車車牌。

專案小組過濾大量監視器後，鎖定33歲張姓男子涉案，即報請屏東地檢署指揮偵辦，於8月3日18時許持核發拘票及搜索票將該名嫌犯逮捕到案，並查扣作案用衣物及剩餘贓款1萬6千餘元。

屏東警分局長蔡培元呼籲商家，做生意時務必要注意隱匿金錢存放處所，並妥適保管財物，以避免成為宵小的目標；如有任何防竊需要諮詢，可洽各地警察單位提供治安風水檢測，避免成為竊嫌下手目標。

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