台中協尋冠軍警是他！3個月尋獲18人　同事曝秘訣「和這原因有關」

▲台中市第二警分局警員沈修安，榮獲第2季失蹤人口協尋評鑑第1名。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市警局頒發今年失蹤人口協尋評鑑獎項，第二警分局永興派出所警員沈修安榮獲第1名佳績，單季尋獲18人。沈修安說，近期讓他印象最深刻的，是杜蘇芮颱風期間，1名鍾姓民眾在大雨之中衝到派出所報案，稱3歲女兒不見了，沈員立刻穿上警用雨衣外出協尋，所幸最終找到小女孩，鐘男與女兒相擁的畫面，讓身為人父的他也感同身受，十分感動。

台中市警局「112年第2季失蹤人口協尋評鑑工作」，沈修安眾望所歸，獲列警察局第1名佳績，單季（3個月）個人尋獲失蹤人口數高達18人，第二警分局同仁都表示「協尋達人」非他莫屬，實至名歸。

沈修安表示，他對失蹤人口的協尋工作充滿高度熱忱，曾有同事問他為何對這工作這麼有衝勁，他說這是因為「成人之美」和「圓滿」的感動，警察的工作有許多挑戰和磨練，且時常與民眾有諸多互動，讓他更加堅定「尋人福田」的信念。

同事則說，也許是因為沈員從小由爺爺帶大，讓他對於迷失老人或是幼童都格外注意用心，在有足夠的同理心之下，讓他能夠屢屢尋獲失蹤人口，幫助許多失蹤民眾重回家庭溫暖。

▲沈修安休假，由永興所警員陳柏銘代表受獎。（圖／記者白珈陽翻攝）

沈修安說，近期讓他印象最深刻的是杜蘇芮颱風侵台期間，有位鍾姓男子心急如焚到派出所報案，哽咽表示自己3歲多的女兒趁家人不注意自己開門外出，深怕遇到什麼危險，「請警察幫幫忙！」，他當下以最快速度受理完失蹤人口協尋，立即穿上警用雨衣騎乘警用機車飛奔出門尋找小女孩，並沿路調閱監視器。

後來沈修安從監視器發現，小女孩一個人往大德街與太原路口綠園道方向跑去，便立即前往該處附近協尋，不久後便尋獲小女孩，身為人父的自己當下突然一股暖流和激動湧上，並立即致電鍾姓父親告知尋獲情形，父女相擁的珍貴畫面讓人動容。

第二分局分局長周俊銘表示，協尋工作雖然不像偵辦刑案受人矚目，獎勵優渥，但絕對是「行善積德」的良心工作，也是為民服務最直接而具體的表現，面對失蹤人口協尋工作，他時常勉勵同仁應時常應秉持同理心，積極協尋，並能與政府相關單位及民間社福團體等網絡單位合作，擴大協尋成效，讓每一個家庭都能圓滿幸福。

