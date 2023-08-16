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愛妻失蹤24天找到了！她每天不同超商「等老公」背後有洋蔥

▲▼愛妻失蹤24天滿臉疲憊，每天吃睡都在不同超商等著老公來接她，大17歲老公開心的說，她是我太太。（圖／民眾提供，下同）

▲愛妻失蹤24天滿臉疲憊，每天吃睡都在不同超商等著老公來接她，大17歲老公開心的說，她是我太太。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前凌晨獲報，有名滿臉疲憊的女子打算在超商內過夜，員警詢問姓名？住處？家人？身上沒有手機的女子全答不知道，就在員警束手無策之際，女子突然背出身份證字號，這才順利連絡上莊姓老公，莊男一見妻子激動的說「她是我太太」。莊男大妻子17歲，妻子有身心障礙，莊男不離不棄，而女子徘徊在不同超商等著老公，夫妻鶼鰈情深，令人動容。

▲▼愛妻失蹤24天滿臉疲憊，每天吃睡都在不同超商等著老公來接她，大17歲老公開心的說，她是我太太。（圖／民眾提供，下同）

台中市警六分局永福派出所警員李天祿、廖彥翔8月12日凌晨3點多接獲轄內超商店員報案，有女子呆坐在休息區，似乎要在超商夜宿，員警到場一問三不知，發現女子精神狀況有異，就在問不出資料，不知如何是好情況下，女子竟背出身份證字號，這才得知是40歲徐姓女子，早在7月20日就被老公通報為失蹤人口。

▲▼愛妻失蹤24天滿臉疲憊，每天吃睡都在不同超商等著老公來接她，大17歲老公開心的說，她是我太太。（圖／民眾提供，下同）

在派出所附近從事保全的莊男趕緊騎著腳踏車、氣喘吁吁的前來派出所，一見妻子激動的說「她是我太太」，一臉不捨的緊緊握住妻子的手，原來，徐女並非第一次失蹤，這次卻是時間最久的一次，讓莊男擔心不已。

▲▼愛妻失蹤24天滿臉疲憊，每天吃睡都在不同超商等著老公來接她，大17歲老公開心的說，她是我太太。（圖／民眾提供，下同）

徐女平時都由莊男照顧，7月20日莊男去工作後，請徐女在超商等他下班，不料，莊男下班後前往超商卻發現妻子失蹤了，遍尋不著只好報警，而徐女謹記老公的話「待在超商等他」，只不過，徐女每天都待在不同超商，身無分文的她，24天來如何過活？只有她知道。

▲▼愛妻失蹤24天滿臉疲憊，每天吃睡都在不同超商等著老公來接她，大17歲老公開心的說，她是我太太。（圖／民眾提供，下同）

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