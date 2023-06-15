女子心情差！半夜全副裝備衝合歡西峰　友人報警緊急攔阻

▲仁愛警方積極為民服務，尋獲欲夜間獨攀合歡山西峰的失聯女子。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

邱姓女子日前疑似心情不佳，獨自開車前往合歡山區後失聯，友人2度緊急報警求援；警方火速前往找到邱女，邱女聲稱自己是只是要夜間登山，且裝備齊全，不願聽從勸阻，警方會同消防隊和太管處人員，花費3個多小時，最後才順利勸下邱女、將她平安送回家。

仁愛警分局指出，翠峰派出所於14日晚間7時40分許，接獲轉報緊急協尋案件，報案人稱其朋友邱女駕駛白色租賃車不知去向，且有輕生傾向；該所所長張勝華及警員周建宇獲報後，立即前往轄區各主要景點搜尋，20時許於合歡山小風口尋獲邱女。

警方指出，邱女登山裝備齊全、情緒平穩，且稱自己有單獨夜攀經驗、準備前往合歡西峰，不知警方為何阻止，但張勝華仍耐心解釋有人報案協尋，希望邱女能向報案人報平安，並勸說獨自夜攀有安全疑慮，怎料邱女仍執意前往；時至深夜11時許，邱女的朋友再次報案，並與翠峰所、保七第九大隊、仁愛消防隊、太管處合歡管理站等跨單位人員一起前往勸阻，才在11時45分將邱女帶回平安返家。

另一名南投市中興新村黃姓男子（31歲）疑因久病不癒，日前同樣獨自外出且音訊全無，其妻焦急到光明派出所報案，員警立即調閱黃男車行軌跡，發現該車出現在半山派出所附近道路後，即未再有其他軌跡，最後終於在南投市民族路旁停車場，尋獲黃男及其自小客車，所幸僅精神狀況不佳、並無大礙，家屬對警方同理心積極協尋，及時挽回一條寶貴生命，頻頻致謝。

中興警分局長侯興龍表示：民眾若有解不開的心結、憂鬱、甚至尋短的意念，可撥打提供24小時免費心理諮詢服務的衛生福利部安心專線（0800-788-995，請幫幫救救我），或撥打男性關懷專線(0800-013-999)、生命線1995及張老師1980，相關人員亦可提供適當的心理支持。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995