里長公告協尋半夜「恩愛聲」來源　網友狂酸！警方回應了

▲桃園市某里長在大門貼協尋公告找尋半愛恩愛聲擾人者（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑報媛／桃園報導

桃園市有某里長在社區大門貼公告協尋因半夜被高調的「恩愛聲」吵醒者，能勇於向派出所檢舉，一起守護社區安寧，給小朋友一個健康成長環境，並對噪音製造者請「低調些」同樣也在「尋找你／妳」。公告經轉貼社群後，網友回「里長是不是單身」、「里長比較喜歡死魚，還是嫉妒」、「恩愛聲去報警是能幹嘛？」、「好一個里長，尋聲追兇」、「我只是看A片」。

▲並希望製造者能低調一些。（圖／記者楊淑媛翻攝）

有民眾將某社區大門署名里長公告貼文社群，公告內容為，「協尋，各位住戶大家好：您常在半夜被高調的【恩愛聲】吵醒嗎？讓我們一起守護社區安寧，給小朋友一個正常健康成長環境，若您知道【恩愛聲】的噪音源，請勇於向派出所檢舉。感謝您！如果您是噪音製造者，低調些，我們已經在找尋你／妳了…。」

網友看到這公告質疑，到底這恩愛聲是銷魂還是擾人，竟讓里長不惜貼公告協尋？並回文，「里長需要管這麼寬嗎？」、「到底是多大聲連里長都出來貼公告」、「里長是不是單身」、「里長比較喜歡死魚，還是嫉妒」、「恩愛聲去報警是能幹嘛？」、「好一個里長，尋聲追兇」、「我只是看A片」；但也有正義網友認為，「做愛是健康正常的行為卻被講的不正常不健康一樣，若真的有吵到超過分貝請報案吧！」

對此桃園警方表示，依社會秩序維護法第72條規定，製造噪音或深夜妨礙安寧可處6000元以下罰金，但前題是故意為之及屢勸不聽，所以一般實務上都會以勸導處理。