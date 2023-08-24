男颱風夜撿回收失蹤　休假警5天後「住家附近公園發現他」

▲▼男子在颱風天走失，警方遍尋不著，結果5天後，男子竟出現在員警面前，該地距離男子住家長達14公里。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市后里區43歲李姓男子，一大早外出撿拾資源回收，到了晚上仍未回家，由於正值颱風天，胞弟擔心不已報警，警員林躍宸透過路口監視器等各種管道找尋，毫無下落，不過，也因為積極找尋，腦海裡已牢牢記住李男身影。巧合的是，5天後林員休假在北屯自家附近公園休憩，李竟剛好出現在林的面前，林一見就認出來，而該公園距離李后里住家長達14公里，還好人平安。

台中市警察局大甲分局義里派出所日前晚間10點，有名男子匆忙走進派出所，員警還沒開口詢問，男子就急忙地說，他哥哥早上出門撿拾回收物，至今還沒有回來，加上那幾天颱風來襲，家人非常擔心。

▲男子在大雨走失後5天，竟出現在員警面前，該地距離男子住家有14公里之遠。（圖／警方提供，下同）

警方調閱大量監視器後，發現李男大哥已騎乘三輪車離開義里派出所轄區，需要進一步擴大搜索範圍，因此通知鄰近派出所協助搜尋。

義里所員警協尋多天仍無結果，直到5天後，不可思議的事情發生了，當天休假的警員林躍宸，下午1點多在北屯住家附近的公園休憩，一眼就認出失蹤的李男，雖然李男這幾天都露宿街頭，少有進食，在確保李男健康無虞之後，立即聯繫義里所同仁，支援警力迅速趕到現場，最後安全護送回家。