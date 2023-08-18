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出獄浪子尋親10年終圓夢！雲林暖警助重逢　養護中心下跪淚擁慈母

▲更生兒見母秒下跪淚崩，元長派出所警員助解10年相思愁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲更生兒見母秒下跪淚崩，元長派出所警員助解10年相思愁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

一名林姓婦人6年前搬進雲林元長鄉老人長期養護中心，虎尾警分局元長分駐所警員林義哲日前前往訪查時，發現這名高齡74歲的婦人，竟長通報的失蹤人口，立即聯繫報案人江姓男子，而江男10年來不斷尋找母親，終於找到母親後，江男一見母親當場下跪兩人相擁而泣。

在過去的10年裡，這名林姓婦人她兒子江男的生活彷彿兩條平行的軌跡。他們一家原住在嘉義，江男過去生活不穩定而且遊手好閒，甚至還在2013年時入獄服刑，老婦因為獨居且無生活自理能力，在社會局協助下，2017年時將她安置在元長鄉的老人養護中心至今，由於母親不識字，無法透過書信聯絡，兩人已失聯10年，而江2019年出獄後竭盡所能，卻一直找不到母親的下落。

因思母心切，在友人建議下，今年5月份前往嘉義市警察局報案請求協尋，歷經漫長的等待，終於接獲虎尾分局元長分駐所來電，並前往元長鄉老人長期養護中心與母親相認，闊別10年再重逢，江男一見到母親，立刻下跪並緊握母親的雙手，與母親相擁瞬間更是淚崩，江男向警方允諾獄後人生會陪伴在母親身旁，重建與家人的關係。

江男已不同以往，目前有穩定的工作，更有著一顆感恩的心，深深感謝警員的幫助，是讓他們終於解開了長達10年的相思之苦。

虎尾警分局表示，警員不僅肩負著執行勤務的責任，更胸懷著一顆溫暖的心，此案尋親之旅雖然曲折漫長，但終究收穫了溫暖和希望，對於林義哲用心執勤給予高度肯定。

 


►聽Podcast #我在案發現場

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