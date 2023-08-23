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大陸 大陸焦點 特派現場

從西藏進珠峰景區禁止自駕！　新規上路：一律換乘景區旅遊觀光車

▲開車自駕從西藏定日縣進入珠峰景區將只能換乘景區觀光旅遊車。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲開車自駕從西藏定日縣進入珠峰景區將只能換乘景區觀光旅遊車。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

西藏日喀則定日縣位於喜馬拉雅山脈中段北麓、珠穆朗瑪峰（聖母峰）腳下，全縣有近90%土地位於珠峰國家級自然保護區內，是自駕遊遊客必經的路線。不過，定日縣官方昨（22）日公告稱，為保障廣大遊客在珠峰景區內的道路交通行車安全以及便於對珠峰景區的統一管理，取消車輛進入環保費，同時，一律得換乘景區旅遊觀光車。

▲開車自駕從西藏定日縣進入珠峰景區將只能換乘景區觀光旅遊車。（圖／翻攝澎湃新聞）

《定日縣發布》微信公眾號指出，西藏日喀則市定日縣文旅局、日喀則珠穆朗瑪文化旅遊投資發展有限公司決定，自2023年8月23日00:00起，取消車輛進入珠峰保護區環保費（14座及以下車輛320元人民幣/車，14座以上車輛480元人民幣/車）。

包括戶外自行車、徒步愛好者、景區工作車、絨布寺工作車、執法車、喪葬車、應急救援車、醫療救護車、景區帳篷經營戶物資保障車輛等相關特種車輛和特殊業務車輛等，經報備審批後無需換乘景區旅遊觀光車。

除上述車輛外，其餘車輛乘客（含自駕新能源車輛）均需統一換乘景區旅遊觀光車。也就是喜歡自駕旅遊的觀光客將無法再開車從定日縣進入珠峰景區。

公開資訊顯示，珠穆朗瑪峰位於中國大陸與尼泊爾邊境線上，北部在西藏定日縣境內（西坡在定日縣扎西宗鄉，東坡在定日縣曲當鄉，設有珠峰大本營），南部在尼泊爾境內，是世界最高峰，也是大陸跨越四個縣的珠穆朗瑪峰自然保護區和尼泊爾國家公園的中心所在。

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西藏定日珠峰聖母峰珠穆朗瑪日喀則觀光旅遊

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