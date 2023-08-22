　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

韓國妹搭北捷「見韓文標示」興奮自拍！他笑：等等還有韓文廣播

台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／ETtoday資料照）

▲台北捷運。（圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

為了提升觀光服務，台北捷運公司今年6月表示，將在15個站新增，新增列車到站「韓語」廣播，以及在月台增設韓文標示，北市牙醫師公會理事、台灣牙醫植體醫學會理事林子盟就表示，搭捷運時看到一群韓國女生，指著車站的標示開心自拍，出國旅遊時能夠看到自己國家的文字，真的會讓人感到特別開心。

林子盟在臉書發文，在捷運台北車站看到一群韓國女生，指著上方的車站名旁的韓文字，興奮拿著手機自拍，「雖然聽不懂她們說什麼？但旅遊時，看到自己國家的文字，堂堂正正佔據醒目的位置，很多人都會開心吧，我猜，等一下她們在車廂上聽到『韓語廣播』時，大概會更high。（不只看得到，還聽得到喔）」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林子盟有感表示，這種感覺就像是，之前在法蘭克福機場海關看到TWN、在紐約街頭發現珍珠奶茶時的心情，不過最驚喜的，「還是在大馬檳城聽到台語（Pin-siâⁿ Hok-kiàn-ōa）的熟悉感～～第一次聽到時，蠻驚喜的，雖然口音有差異，但大致上能聽懂」。

貼文一出，掀起網友討論，「有日文不意外，現在還有韓文了」、「韓國遊客越來越多了，應該要比照日本多重視一點」、「台灣要推行觀光，站牌、景點、各路線的語言要更多元一點」、「桃園的公車和捷運有韓文的地名轉寫」、「釜山地鐵也有中文」。

ET快訊
劉冠廷怎抓住孫可芳的？「穩交15年還是很甜」　1絕招解密
獨／IKEA女設計師認了盜圖！　遭男星媽提告
iPhone 15預購方案出爐！　新機十天到手
快訊／孫可芳答應求婚首發聲！
快訊／劉冠廷求婚成功孫可芳！　大顆鑽戒曝光
首證實李玟被《好聲音》女副導害死！　她怒點名2幕後黑手
快訊／劉冠廷求婚成功！　交往15年「背後緊擁孫可芳」
快訊／女行員扮詐團內鬼海削3.3億　3分行帶回6人1聲押
考上高中「就去日本環球」！母被裁員反悔　兒嫌丟臉：剩我沒出國

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鬼月普渡好兄弟「10水果」千萬別上桌！命理師警告：當心死一整串

死亡連19年奪冠！低劑量電腦斷層掃瞄　揪出無症狀早期肺癌

韓國妹搭北捷「見韓文標示」興奮自拍！他笑：等等還有韓文廣播

小一新生不哭哭！開學日校門解禁　家長可以陪伴入校了

免費心理諮商上路才3周！台中、台北爆額滿　薛瑞元證實正在找資源

撐不住了！彰化排隊名店「阿璋肉圓」、「魚市爌肉飯」宣布漲價

「四接環評」成環境部首要難題　新部長：將拜會謝國樑並擴大溝通

考上高中「就去日本環球」！母被裁員反悔　兒嫌丟臉：剩我沒出國

幫女友送機突收「1禮物」！藏5年怪癖曝光　他興奮：好色好變態

被影射訪問性侵犯！吳淡如「這鍋不背」喊告史書華：歪魔邪道

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

7歲童牽3歲妹報案「她爸不見」　2父急衝派出所...見女兒在看魚

坤達忘記七夕！曾送NG禮物　5位數包寵柯佳嬿「她滿挑的XD」

爸接兒子放學突下豪雨　淋雨衝回家：要禿頭XD

鬼月普渡好兄弟「10水果」千萬別上桌！命理師警告：當心死一整串

死亡連19年奪冠！低劑量電腦斷層掃瞄　揪出無症狀早期肺癌

韓國妹搭北捷「見韓文標示」興奮自拍！他笑：等等還有韓文廣播

小一新生不哭哭！開學日校門解禁　家長可以陪伴入校了

免費心理諮商上路才3周！台中、台北爆額滿　薛瑞元證實正在找資源

撐不住了！彰化排隊名店「阿璋肉圓」、「魚市爌肉飯」宣布漲價

「四接環評」成環境部首要難題　新部長：將拜會謝國樑並擴大溝通

考上高中「就去日本環球」！母被裁員反悔　兒嫌丟臉：剩我沒出國

幫女友送機突收「1禮物」！藏5年怪癖曝光　他興奮：好色好變態

被影射訪問性侵犯！吳淡如「這鍋不背」喊告史書華：歪魔邪道

台中人才有！役男「入伍迷彩錶」曝光　分海、陸、空3色

逆轉！領10萬竟有59張假鈔　苦主枕邊人掉包：想買名牌不敢開口

不是餐飲品牌！　一中街麥當勞新租客月砸56萬秒卡位

友通攜手Dynalog等6大經銷商　宣布進軍印度市場

LISA數月前「同框世界首富兒」照被翻出！　同場還有3大咖女神

地方政府欠錢不還！陸多家房企都是苦主　最高達84億元

陸稱台芒果「有害蟲」祭禁令　綠：每逢政治爭議就挑一種農產品下手

立委協助爭取679萬元　補助整建台東岩灣國小運動操場

潛望鏡鏡頭零件趕不上　分析師：iPhone 15 Pro Max將延後發貨

我們戀愛了！　海盜狀元與美國第一美少女交往中

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

萬用行動電源爆炸！她燒燙傷：差點沒命

捐血送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻

「隱乳女神」阿樂解放！曬墾丁露溝照寵粉絲

國衛院新研究估　國內22萬人不知已罹糖尿病

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

午後雨擴全台　颱風可能生成時間曝

女打遊戲暈船！曖昧男約見面「坦白1事」　結局神轉

男友嫌穿太露「扯開上衣」　她胸部當場被看光

不是第1則災情文！網曝「萬能充」狀況超多

北市宣布「國高中職晚1周放寒假」　家長跳腳：機票已經買好了

「好久不見小公主」來了　台大醫笑到眼睛看不見

今七夕「極陰日」別提分手　8禁忌一次看

3生肖旺了！明起橫財一把抓　屬兔「霉運掰掰」

退休頂多存500萬只夠17年　鄉民：誰准退休

更多熱門

相關新聞

涉詐430萬　3寶媽偷「扣薪公文」拒還款

涉詐430萬　3寶媽偷「扣薪公文」拒還款

薛姓女子因從7年前起，多次以便宜旅遊行程、優惠住宿或商品券等方式，詐騙多人吸金430萬餘元，被法院判刑確定後，為了躲避被害人討債，跑到羅慧夫顱顏基金會擔任行政收發工作，一旦收到法院通知要扣繳薪水償債的公文信件，就偷偷藏起來，直到債權人登門質問，基金會才發現郵件遭偷走。

福島核廢水排放入海　外交部：尊重專業

福島核廢水排放入海　外交部：尊重專業

台灣退出中美洲議會　外交部：中國在背後唆使

台灣退出中美洲議會　外交部：中國在背後唆使

台北哪間夜市必去？　一票推它：能吃能逛還有夜景

台北哪間夜市必去？　一票推它：能吃能逛還有夜景

中美洲會議驅逐台灣觀察員身分　美國譴責

中美洲會議驅逐台灣觀察員身分　美國譴責

關鍵字：

台北捷運韓文標誌觀光旅遊台灣林子盟

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳怡霈七夕宣布結婚！　甜嫁日本老公AKIRA

50歲黃立成爆新歡！帶19歲烏克蘭嫩模回家

萬用行動電源爆炸！她燒燙傷：差點沒命

「這年出生者」限時喝免費手搖飲

捐血送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

七夕情人節交換體液！　辣妹「嘴對嘴洩洪」

作家H爆熱戀「迪化街名門前媳婦」

快訊／劉冠廷求婚孫可芳成功！

「隱乳女神」阿樂解放！曬墾丁露溝照寵粉絲

爆乳妹認了「用狗項圈勒死」分屍砲友！

即／徐耀昌凌晨宣布退出國民黨

國衛院新研究估　國內22萬人不知已罹糖尿病

七夕不能愛愛！「7大禁忌」曝光

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

更多

最夯影音

更多
孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇
潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面