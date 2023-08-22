韓國妹搭北捷「見韓文標示」興奮自拍！他笑：等等還有韓文廣播

▲台北捷運。（圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

為了提升觀光服務，台北捷運公司今年6月表示，將在15個站新增，新增列車到站「韓語」廣播，以及在月台增設韓文標示，北市牙醫師公會理事、台灣牙醫植體醫學會理事林子盟就表示，搭捷運時看到一群韓國女生，指著車站的標示開心自拍，出國旅遊時能夠看到自己國家的文字，真的會讓人感到特別開心。

林子盟在臉書發文，在捷運台北車站看到一群韓國女生，指著上方的車站名旁的韓文字，興奮拿著手機自拍，「雖然聽不懂她們說什麼？但旅遊時，看到自己國家的文字，堂堂正正佔據醒目的位置，很多人都會開心吧，我猜，等一下她們在車廂上聽到『韓語廣播』時，大概會更high。（不只看得到，還聽得到喔）」。

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林子盟有感表示，這種感覺就像是，之前在法蘭克福機場海關看到TWN、在紐約街頭發現珍珠奶茶時的心情，不過最驚喜的，「還是在大馬檳城聽到台語（Pin-siâⁿ Hok-kiàn-ōa）的熟悉感～～第一次聽到時，蠻驚喜的，雖然口音有差異，但大致上能聽懂」。

貼文一出，掀起網友討論，「有日文不意外，現在還有韓文了」、「韓國遊客越來越多了，應該要比照日本多重視一點」、「台灣要推行觀光，站牌、景點、各路線的語言要更多元一點」、「桃園的公車和捷運有韓文的地名轉寫」、「釜山地鐵也有中文」。