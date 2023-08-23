　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拚鐵道觀光！台鐵「花東創生踩線團」首發　逾百人搶先體驗

▲▼ 台鐵首發「花東創生踩線團」體驗「迪士尼夢想號」觀光列車。（圖／台鐵）

▲台鐵首發「花東創生踩線團」體驗「迪士尼夢想號」觀光列車。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

為推廣鐵道觀光旅遊，帶動花東觀光起飛，台鐵日前首發「花東創生踩線團」，吸引國內企業主、觀光業者超過百人搶先體驗，搭乘「迪士尼夢想號」、「仲夏寶島號CT273蒸汽火車」並踩點花東景點，並至花蓮站「禮賓候車室」用餐，台鐵表示，未來將提供更多客製化遊程，開放更多人參加。

台鐵8月20日首發「花東創生踩線團」，包括國內各大企業主、台北家美瑞品飯店、花東旅宿業者、瘋馬集團、阿度的店、以及國內辦理鐵道旅遊最力的易遊網和雄獅旅行社，超過百人報團參加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

踩線團由台北啟航，搭乘「迪士尼夢想號」2次環島觀光列車，馳往台東池上，車廂內外彩繪有各種迪士尼人物，沿途提供早餐、飲料座位服務，還有Chihiro日本清酒、台灣啤酒推廣，及花蓮原住民風味竹筒飯午間套餐。另有卡通造形鑄幣機、現場製作百變造型汽球、樂高積木體驗、車上吧枱無限暢飲、以及卡拉OK歡唱饗宴等體驗。

▲▼台鐵「仲夏寶島號CT273蒸汽火車」。（圖／台鐵）

▲台鐵「仲夏寶島號CT273蒸汽火車」。（圖／台鐵）

此外，踩線團也搭乘「仲夏寶島號CT273蒸汽火車」至玉里站。途經穀倉式建築的富里站，欣賞原住民歌舞，逛當地農會特色市集，再踩點以美食、自行車及部落旅遊著稱的玉里站。

台鐵表示，「花東創生踩線團」一行人也到花蓮站體驗新近開幕的「自行車補給站」以及「禮賓候車室」享用餐點，席間安排賴三洋老師小提琴音樂會，及紅白酒品酩Social。立委傅崐萁也感到禮賓候車室歡迎大家，一行人再搭乘EMU3000新自強號返回台北，車上享用「騰雲座艙點餐服務」。

台鐵局表示，「花東創生鐵道觀光」行程豐富，適合蜜月、親子、團聚、員工旅遊，各旅行社更提供客製化遊程，台鐵將推動更多人加入饗宴。

▼ 台鐵首發「花東創生踩線團」體驗「迪士尼夢想號」觀光列車。（圖／台鐵）

▲▼ 台鐵首發「花東創生踩線團」體驗「迪士尼夢想號」觀光列車。（圖／台鐵）

ET快訊
台籍重刑犯恐關到死！　妻砸大錢雇黑幫劫囚
公園摘野菇來吃！　台中女中毒休克
恐怖畫面曝！21歲妹開奧迪「大旋轉」　女路人噴飛命危
快訊／午後雷雨！16縣市「大雨特報」
準颱風「蘇拉」有2路徑！　下周逼近台灣
Energy爆簽約復出！　相信音樂3字藏玄機
快訊／恐怖！　西門町出現3公尺巨蟒爬竄
總裁級渣男被控射後不理！她抱2歲女找爸爸淚：要上學還父不詳
快訊／遺囑有效！1.3億遺產逆轉　邱瓈寬可繼承
陳盈潔上囚車畫面曝！　未上手銬腳鐐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蟑螂裙底亂鑽！妹子嚇到狂抖　男友一掌巴過來...結局崩潰了

環保教育從小做起　嘉藥USR安南環境教育學堂開課

女友七夕加班！他和同事「衝吃到飽」卻當眾炸綠光：剛送4萬手機

拚鐵道觀光！台鐵「花東創生踩線團」首發　逾百人搶先體驗

快訊／午後雷雨報到！16縣市「大雨特報」警戒區曝

大量球迷中鏢！看完龍獅戰「手肘刺痛哀哀叫」　嘉市棒球場回應了

假羊肉源頭曝光！地下工廠「私下合成」　北台灣都在賣

中研院提高博士生獎助金　9月起每月可領4至5萬元

準颱風「蘇拉」路徑成謎　3階段移動法曝！下周初期可能逼近台灣

撞太魯閣號酒駕男慘了！列車短期無法修復　台鐵恐求償數百萬

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

張新成追星周杰倫合唱《妳聽得到》　合照.簽名GET：人生圓滿！

蟑螂裙底亂鑽！妹子嚇到狂抖　男友一掌巴過來...結局崩潰了

環保教育從小做起　嘉藥USR安南環境教育學堂開課

女友七夕加班！他和同事「衝吃到飽」卻當眾炸綠光：剛送4萬手機

拚鐵道觀光！台鐵「花東創生踩線團」首發　逾百人搶先體驗

快訊／午後雷雨報到！16縣市「大雨特報」警戒區曝

大量球迷中鏢！看完龍獅戰「手肘刺痛哀哀叫」　嘉市棒球場回應了

假羊肉源頭曝光！地下工廠「私下合成」　北台灣都在賣

中研院提高博士生獎助金　9月起每月可領4至5萬元

準颱風「蘇拉」路徑成謎　3階段移動法曝！下周初期可能逼近台灣

撞太魯閣號酒駕男慘了！列車短期無法修復　台鐵恐求償數百萬

享受森林呼吸　熱氣球光雕音樂會8／24知本溫泉登場

高雄去年「全般刑案」20年最低　破案率提升...今年已阻詐950件

C羅亞冠首登場怒噴陸籍裁判　手指眼睛嗆「Wake Up」

巨型辣句看板亮相　姚正玉：戳破綠色執政神話

蟑螂裙底亂鑽！妹子嚇到狂抖　男友一掌巴過來...結局崩潰了

男客連點8杯飲料　闆娘超感動！監視器驚見他「狂自慰4小時」嚇壞

頂級香氛蠟燭藏高純度安毒　竹聯幫平堂操盤台加運毒！5人被逮

台籍毒梟妻「幫老公逃獄」砸大錢雇黑幫劫人　柬警：越獄恐關到死

蔡英文看到「監軍說」新聞標題就笑了　黃重諺笑：這外行話啦！

環保教育從小做起　嘉藥USR安南環境教育學堂開課

帝爺公蛇離去未留龍衣　天受宮突現巨型蛇頭蛾

生活熱門新聞

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

「處暑」6生肖有極強好運

超流行「1穿搭」讓妹子集體崩潰：脫到剩內衣

下周開學沒導師！北市逾百校鬧代理教師荒　教育局：要有超鐘點準備

全台「史波奇」突倒閉

廁所隔壁間「傳勁爆聲音」　她一聽內容嚇壞

今處暑！午後雨擴全台　颱風可能發展時間曝

最新成颱機率5成↑　預估路徑曝

煎牛排3萬2「沒事吹冷氣」　徵不到人！全敞開噴

4星座「戀愛腦」智商歸零

妹子摔下車　機車猴連噴10秒髒話

更多熱門

相關新聞

撞太魯閣號酒駕男慘了！列車短期無法修復　台鐵恐求償數百萬

撞太魯閣號酒駕男慘了！列車短期無法修復　台鐵恐求償數百萬

台鐵401次太魯閣號8月22日行駛至花蓮佳民村平交道，遭酒駕男子開車攔腰猛撞，轎車車頭全毀，太魯閣號車下管路、動力控制和馬達設備、主風泵等設備受損，車廂凹陷，短時間尚無法修復運用，預估恐怕等1個月才能修復上線，雖損失尚未計算出爐，但初估幾百萬元恐怕跑不掉，台鐵將對酒駕男子求償。

韓國妹搭北捷「見韓文標示」興奮自拍

韓國妹搭北捷「見韓文標示」興奮自拍

台北哪間夜市必去？　一票推它：能吃能逛還有夜景

台北哪間夜市必去？　一票推它：能吃能逛還有夜景

傅崐萁稱「豬頭三兄弟」保送賴清德　朱立倫：不評論

傅崐萁稱「豬頭三兄弟」保送賴清德　朱立倫：不評論

醉撞太魯閣　害370旅客「懸空接駁」畫面曝

醉撞太魯閣　害370旅客「懸空接駁」畫面曝

關鍵字：

台鐵花東創生踩線團首發鐵道觀光傅崐萁

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

謝京穎「破尺度解放超兇上圍」

蔡詩芸媽媽把外孫女「富著養」！　超狂背景被起底

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

「處暑」6生肖有極強好運

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

王陽明認了「沒吵一定是在騙人」！

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面