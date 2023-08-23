拚鐵道觀光！台鐵「花東創生踩線團」首發　逾百人搶先體驗

▲台鐵首發「花東創生踩線團」體驗「迪士尼夢想號」觀光列車。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

為推廣鐵道觀光旅遊，帶動花東觀光起飛，台鐵日前首發「花東創生踩線團」，吸引國內企業主、觀光業者超過百人搶先體驗，搭乘「迪士尼夢想號」、「仲夏寶島號CT273蒸汽火車」並踩點花東景點，並至花蓮站「禮賓候車室」用餐，台鐵表示，未來將提供更多客製化遊程，開放更多人參加。

台鐵8月20日首發「花東創生踩線團」，包括國內各大企業主、台北家美瑞品飯店、花東旅宿業者、瘋馬集團、阿度的店、以及國內辦理鐵道旅遊最力的易遊網和雄獅旅行社，超過百人報團參加。

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踩線團由台北啟航，搭乘「迪士尼夢想號」2次環島觀光列車，馳往台東池上，車廂內外彩繪有各種迪士尼人物，沿途提供早餐、飲料座位服務，還有Chihiro日本清酒、台灣啤酒推廣，及花蓮原住民風味竹筒飯午間套餐。另有卡通造形鑄幣機、現場製作百變造型汽球、樂高積木體驗、車上吧枱無限暢飲、以及卡拉OK歡唱饗宴等體驗。

▲台鐵「仲夏寶島號CT273蒸汽火車」。（圖／台鐵）

此外，踩線團也搭乘「仲夏寶島號CT273蒸汽火車」至玉里站。途經穀倉式建築的富里站，欣賞原住民歌舞，逛當地農會特色市集，再踩點以美食、自行車及部落旅遊著稱的玉里站。

台鐵表示，「花東創生踩線團」一行人也到花蓮站體驗新近開幕的「自行車補給站」以及「禮賓候車室」享用餐點，席間安排賴三洋老師小提琴音樂會，及紅白酒品酩Social。立委傅崐萁也感到禮賓候車室歡迎大家，一行人再搭乘EMU3000新自強號返回台北，車上享用「騰雲座艙點餐服務」。

台鐵局表示，「花東創生鐵道觀光」行程豐富，適合蜜月、親子、團聚、員工旅遊，各旅行社更提供客製化遊程，台鐵將推動更多人加入饗宴。

▼ 台鐵首發「花東創生踩線團」體驗「迪士尼夢想號」觀光列車。（圖／台鐵）