　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賣「便宜旅遊」詐430萬　3寶媽躲基金會「偷法院公文」拒還款

▲▼信件,信封,寫信。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲詐欺犯為了躲避追債，利用工作之便偷走法院寄發的強制扣薪通知。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

薛姓女子因從7年前起，多次以便宜旅遊行程、優惠住宿或商品券等方式，詐騙多人吸金430萬餘元，被法院判刑確定後，為了躲避被害人討債，跑到羅慧夫顱顏基金會擔任行政收發工作，一旦收到法院通知要扣繳薪水償債的公文信件，就偷偷藏起來，直到債權人登門質問，基金會才發現郵件遭偷走，台北地檢署22日依侵占隱匿郵件等罪起訴薛女。

薛女從2016年起，多次以Sophia、旅遊主–姚、Tina姐等化名，到處加入「旅遊PLAY」、「<私人俱樂部>--旅行平臺」等LINE群組，一人分是多角，宣稱有在觀光局工作的朋友，可以大幅優惠的價格，取得旅遊行程，而且主打限時搶購或限制名額的飢餓手法，騙取想帶家人出國遊玩的被害人搶購行程。

甚至吹噓買加拿大送東南亞旅遊行程，1個人3萬元，如果有民眾懷疑：「怎麼可以拿到這麼便宜的」，薛女就回覆：「是，可是不要說啦，免得被檢舉」，到2018年為止，共有7人受騙，為家人搶購一堆旅遊行程，等到要兌現旅遊票券時，薛女又開始佯稱車禍、罹癌，要大家再等一等。

▲▼旅遊,員工旅遊,遊覽車,旅行團。（示意圖／達志影像）

▲7名被害人因被便宜旅遊行程、禮品券吸引而受騙。（示意圖／達志影像）

等被害人等到不耐煩了，薛女再自付差額，製造被害人如願成行的假象，直到薛女再也無法負擔旅費差價，已詐騙得手430萬餘元。法官考量薛女還有3個小孩要撫養等因素，依7個詐欺罪，判處徒刑1年8月，得以每日1千元易科罰金，薛女另外在案件審理期間陸續與被害人達成調解，並簽下本票承諾還款。

沒想到薛女從2019年3月起，跑到羅慧夫顱顏基金會擔任行政人員，主要工作就是幫基金會處理公私文件的收發，有些被害人因為一直求償無門，向法院聲請強制扣薪，但司法公文書一寄到基金會，就被薛女抽走，總計至少有3分公文被薛女藏起來，直到2022年5月，有被害人登門詢問為何基金會不代扣薪水才東窗事發。

檢察官調查後，認定這些司法公文信是要寄給基金會的，薛女無權私自處分，依《刑法》無故隱匿他人之封緘信函以及侵占等罪起訴薛女，薛女除了失去繼續在基金會工作領薪的機會，又要再次面臨被判拘役或九千元以下罰金的刑責。

ET快訊
快訊／世芯-KY篡位成功！　登上股王寶座
劉冠廷怎抓住孫可芳的？「穩交15年還是很甜」　1絕招解密
獨／IKEA女設計師認了盜圖！　遭男星媽提告
iPhone 15預購方案出爐！　新機十天到手
快訊／孫可芳答應求婚首發聲！
快訊／劉冠廷求婚成功孫可芳！　大顆鑽戒曝光
首證實李玟被《好聲音》女副導害死！　她怒點名2幕後黑手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

逆轉！領10萬竟有59張假鈔　苦主枕邊人掉包：想買名牌不敢開口

獨／IKEA設計師盜圖修改...還掛展間　「時尚F4」男神母怒提告

女兵傳肉照嬌嗔「想被壓」軍人夫偷情遭正宮抓包　判賠80萬

找女友去宮廟改善關係被拒　高雄男爬牆賴在她家慘了

賣「便宜旅遊」詐430萬　3寶媽躲基金會「偷法院公文」拒還款

女行員扮詐團內鬼海削3.3億　檢警調再搜3分行！帶回6人1聲押

掏空1.55億「拿來繳房貸還債」害公司下櫃　圓方創新董座夫妻起訴

彰化BMW停斑馬線1小時...旁邊就有停車場　警方回應了

開庭前狂罵「法警都是狗」還拒上手銬　5罪前科男這下慘了

採茶車司機酒駕被吊照送辦　8名採茶婦慘了！連坐最高罰12萬

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

7歲童牽3歲妹報案「她爸不見」　2父急衝派出所...見女兒在看魚

坤達忘記七夕！曾送NG禮物　5位數包寵柯佳嬿「她滿挑的XD」

爸接兒子放學突下豪雨　淋雨衝回家：要禿頭XD

逆轉！領10萬竟有59張假鈔　苦主枕邊人掉包：想買名牌不敢開口

獨／IKEA設計師盜圖修改...還掛展間　「時尚F4」男神母怒提告

女兵傳肉照嬌嗔「想被壓」軍人夫偷情遭正宮抓包　判賠80萬

找女友去宮廟改善關係被拒　高雄男爬牆賴在她家慘了

賣「便宜旅遊」詐430萬　3寶媽躲基金會「偷法院公文」拒還款

女行員扮詐團內鬼海削3.3億　檢警調再搜3分行！帶回6人1聲押

掏空1.55億「拿來繳房貸還債」害公司下櫃　圓方創新董座夫妻起訴

彰化BMW停斑馬線1小時...旁邊就有停車場　警方回應了

開庭前狂罵「法警都是狗」還拒上手銬　5罪前科男這下慘了

採茶車司機酒駕被吊照送辦　8名採茶婦慘了！連坐最高罰12萬

「HONDA ZR-V新休旅」空間比HR-V更大！將進軍馬來西亞取代Accord

世芯-KY篡位成功！　收漲停2380元登上股王寶座

台中人才有！役男「入伍迷彩錶」曝光　分海、陸、空3色

逆轉！領10萬竟有59張假鈔　苦主枕邊人掉包：想買名牌不敢開口

不是餐飲品牌！　一中街麥當勞新租客月砸56萬秒卡位

友通攜手Dynalog等6大經銷商　宣布進軍印度市場

LISA數月前「同框世界首富兒」照被翻出！　同場還有3大咖女神

地方政府欠錢不還！陸多家房企都是苦主　最高達84億元

陸稱台芒果「有害蟲」祭禁令　綠：每逢政治爭議就挑一種農產品下手

立委協助爭取679萬元　補助整建台東岩灣國小運動操場

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警急指揮：快過去！

社會熱門新聞

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

少將掰燒光花光2800萬現金　檢出招後全出現

23歲女騎士對撞計程車　傷重不治

孕婦如廁意外流產　6月胎掉馬桶死亡

人妻幫總監「半套+全套」破50次　尪怒控性侵結局曝

快訊／29歲男遭夾爆頭！當場濺血慘死

嘉義肉品加工廠奪命意外！26歲男遭堆高機猛擠慘死

闖紅燈行人vs.超速騎士　結果出爐

台大實驗室爆炸瞬間曝光！　鏡頭遭橘紅烈焰吞噬

醉撞太魯閣　害370旅客「懸空接駁」畫面曝

涉侵犯國小女童　男開南大學畏罪墜樓亡

女醫遇投資遭詐70萬　18歲護校女車手曝光

女行員扮詐團內鬼　檢警調再搜3分行聲押1人

夫偷吃女下屬　正宮怒討50萬卻輸了

更多熱門

相關新聞

台北哪間夜市必去？　一票推它：能吃能逛還有夜景

台北哪間夜市必去？　一票推它：能吃能逛還有夜景

台灣特有的夜市文化，是許多觀光客一定會朝聖的景點，而每個夜市也有不同的特色，一名網友表示，9月份要台北玩樂，因為時間有限只能去一間，想問問大家最推哪間夜市，以及有什麼必吃的美食，貼文一出，多數網友激推「台北饒河夜市」。

參團旅遊　強迫購物的陷阱

參團旅遊　強迫購物的陷阱

陳盈潔判3年2月定讞　聲請暫緩執行遭拒

陳盈潔判3年2月定讞　聲請暫緩執行遭拒

2日籍正妹自由行弄丟錢包！帥警掏1萬借了

2日籍正妹自由行弄丟錢包！帥警掏1萬借了

義大利旅遊價格狂飆　切三明治也要加錢

義大利旅遊價格狂飆　切三明治也要加錢

關鍵字：

詐欺基金會本票扣薪強制執行旅遊隱匿郵件侵占

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳怡霈七夕宣布結婚！　甜嫁日本老公AKIRA

50歲黃立成爆新歡！帶19歲烏克蘭嫩模回家

萬用行動電源爆炸！她燒燙傷：差點沒命

「這年出生者」限時喝免費手搖飲

捐血送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

七夕情人節交換體液！　辣妹「嘴對嘴洩洪」

作家H爆熱戀「迪化街名門前媳婦」

快訊／劉冠廷求婚孫可芳成功！

「隱乳女神」阿樂解放！曬墾丁露溝照寵粉絲

爆乳妹認了「用狗項圈勒死」分屍砲友！

即／徐耀昌凌晨宣布退出國民黨

國衛院新研究估　國內22萬人不知已罹糖尿病

七夕不能愛愛！「7大禁忌」曝光

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

更多

最夯影音

更多
孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇
潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面