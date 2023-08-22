賣「便宜旅遊」詐430萬　3寶媽躲基金會「偷法院公文」拒還款

▲詐欺犯為了躲避追債，利用工作之便偷走法院寄發的強制扣薪通知。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

薛姓女子因從7年前起，多次以便宜旅遊行程、優惠住宿或商品券等方式，詐騙多人吸金430萬餘元，被法院判刑確定後，為了躲避被害人討債，跑到羅慧夫顱顏基金會擔任行政收發工作，一旦收到法院通知要扣繳薪水償債的公文信件，就偷偷藏起來，直到債權人登門質問，基金會才發現郵件遭偷走，台北地檢署22日依侵占隱匿郵件等罪起訴薛女。

薛女從2016年起，多次以Sophia、旅遊主–姚、Tina姐等化名，到處加入「旅遊PLAY」、「<私人俱樂部>--旅行平臺」等LINE群組，一人分是多角，宣稱有在觀光局工作的朋友，可以大幅優惠的價格，取得旅遊行程，而且主打限時搶購或限制名額的飢餓手法，騙取想帶家人出國遊玩的被害人搶購行程。

甚至吹噓買加拿大送東南亞旅遊行程，1個人3萬元，如果有民眾懷疑：「怎麼可以拿到這麼便宜的」，薛女就回覆：「是，可是不要說啦，免得被檢舉」，到2018年為止，共有7人受騙，為家人搶購一堆旅遊行程，等到要兌現旅遊票券時，薛女又開始佯稱車禍、罹癌，要大家再等一等。

▲7名被害人因被便宜旅遊行程、禮品券吸引而受騙。（示意圖／達志影像）

等被害人等到不耐煩了，薛女再自付差額，製造被害人如願成行的假象，直到薛女再也無法負擔旅費差價，已詐騙得手430萬餘元。法官考量薛女還有3個小孩要撫養等因素，依7個詐欺罪，判處徒刑1年8月，得以每日1千元易科罰金，薛女另外在案件審理期間陸續與被害人達成調解，並簽下本票承諾還款。

沒想到薛女從2019年3月起，跑到羅慧夫顱顏基金會擔任行政人員，主要工作就是幫基金會處理公私文件的收發，有些被害人因為一直求償無門，向法院聲請強制扣薪，但司法公文書一寄到基金會，就被薛女抽走，總計至少有3分公文被薛女藏起來，直到2022年5月，有被害人登門詢問為何基金會不代扣薪水才東窗事發。

檢察官調查後，認定這些司法公文信是要寄給基金會的，薛女無權私自處分，依《刑法》無故隱匿他人之封緘信函以及侵占等罪起訴薛女，薛女除了失去繼續在基金會工作領薪的機會，又要再次面臨被判拘役或九千元以下罰金的刑責。