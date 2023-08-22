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妹子問「台北哪間夜市必去？」　一票人點名它：能吃能逛還有夜景

▲BLACKPINK到高雄開演唱會，觀光夜市重現過往人潮。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲夜市裡有不少好吃的美食。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣特有的夜市文化，是許多觀光客一定會朝聖的景點，而每個夜市也有不同的特色，一名網友表示，9月份要台北玩樂，因為時間有限只能去一間，想問問大家最推哪間夜市，以及有什麼必吃的美食，貼文一出，多數網友激推「台北饒河夜市」。

該名女網友在Dcard上發文，「臺北必去夜市」，9月要去台北一趟，想問問在北部的朋友，哪間夜市是必去的，以及哪樣美食必吃，「因為時間有限，只能去一個，想看看大家的口袋名單，求推薦一定要去的」。

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對此，許多網友推薦饒河夜市，「單純吃東西饒河夜市」、「饒河附近有彩虹橋能散步，食物、服飾兼具」、「饒河！有一間果汁店還有一家心心腸粉超好吃」、「推饒河！買完食物可以去彩虹橋吃，然後在河濱走走看景～下午夕陽、晚上夜景都蠻美」、「外地來觀光的話我會首推饒河！我覺得蠻長的，給我一種傳統的感覺，想得到的攤販都有，攤位很多，走馬看花逛很爽」。

另外也有很多網友點名通化夜市（臨江街夜市）、南機場夜市、樂華夜市，「推通化，有一家可麗餅超好吃，而且通化還有廁所」、「推南機場，雖然不大但食物幾乎沒什麼重複跟雷的」、「南機場雖然小，但食物還不錯」、「絕對大推樂華！衣服很便宜，東西也好吃」。

▼許多人推饒河夜市。（示意圖／記者李宜秦攝）

▲▼饒河夜市人潮減少，不像過去擁擠，甚至有空出來的攤販。國旅,觀光,觀光客,陸客,夜市（圖／記者李宜秦攝）

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