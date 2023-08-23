七夕收到催生簡訊！西安籲「賡續中華血脈」　 網怒：真下頭

▲西安向市民發送催生簡訊。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸已成全球出生率最低國之一，各地政府為促進生育動作頻頻，然而陝西西安卻遭到網友，原因是其在22日七夕情人節當天，向民眾發送了「催生」簡訊，不少人調侃「己所不育，勿施於人」。

大量西安網友發文稱，22日收到了西安市衛健委及西安市計劃生育協會聯名發出的簡訊，內容寫道，「七夕佳節來臨之際，願您愛情甜蜜、適齡婚育、優生優育，共創生育友好，賡續中華血脈，共擔復興重任！」。

此事在網路引發反彈，有網友拿計劃生育的標語「少生優生 幸福一生」、「需要生活過得富，少生孩子多種樹」諷刺政府，吸引逾3500人按讚。還有網友評論道，「真下頭」、「人嘴兩張皮，反正都使得」、「生娃好的話還要催啊，地上有錢誰不知道撿啊」。

另外還有人以2022年「動態清零」封控期間，防疫人員以「他的軟肋是兒子」對付居民的事件說道，「永遠不忘軟肋警告」、「軟肋突然被捧到中華血脈的高度」。

不過也有網友緩頰，「那麼多人罵，至於嗎，這是提倡，或者叫倡導，又不是強迫，有人咋反應那麼大?」、「老一輩人多子多福的觀念是深入人心的，只要減輕年輕人的醫療，養老，入學等方面的負擔，給予一定的激勵政策，相信很多人還是願意多生的。」

中國人口學會副會長原新日前曾發表演說，闡述「拐點之後：人口結構變化與產業機會」。他指出，中國大陸已經成為全球生育率最低的國家之一，人口負增長的趨勢將延續至本世紀70、80年代。