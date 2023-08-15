搶救生育率！　陸專家建議「縮短義務教育+發錢」

▲中國大陸生育率持續下滑。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／中央社

中國生育率持續下滑，專家建議對二孩以上的家庭每月發現金補貼及減稅，另將中小學基本教育自12年縮短到10年，認為網路時代很多知識不需死記硬背，且早點出社會可減輕家長負擔。

每日經濟新聞今天報導，近日中國人口與發展研究中心報告指出，初步估算2022年中國總和生育率已下滑至1.09，在目前世界上人口逾億的國家中屬於最低生育水準。

這份報告還指出，當前中國大學生群體的婚育觀主要存在以下4個問題，包括結婚不再是人生的必然經歷，對婚姻持更加謹慎態度；婚姻不再是實現生育的唯一通道，傳統生育價值的認同度降低；婚育推遲的觀念極為普遍，生育與事業兼顧矛盾難以調和；新型婚育文化建設缺乏良好的輿論氛圍。

對於如何緩解低生育率的趨勢，攜程集團董事局主席、人口經濟學家梁建章近日受訪時提出相關建議。

梁建章呼籲，對二孩家庭的每個孩子給予每月人民幣1000元（約新台幣4400元）的現金補貼；給予多孩家庭的每個孩子給予每月2000元（約新台幣8800元）的現金補貼，直至孩子20歲。

同時也要對於二孩家庭實行所得稅和社保費減半，三孩家庭則所得稅和社保全免。他估計這些措施能夠將生育率提升20%左右。

此外，他認為基礎教育階段有加速空間，可以考慮縮短中小學的12年教育，嘗試實行10年義務教育制。

梁建章說明，因為中國教育的升學和考試壓力特別高，中國家長在孩子教育上花的時間以及金錢幾乎也是世界上最高的，若想有效提高生育率，政府部門應該採取強有力的財政補貼以及切實有效的減輕教育成本負擔。

他說，其中在網路時代大環境下，現在很多知識不需要死記硬背，人工智慧和技術都可以幫助教學；因此基礎教育階段是有加速空間，讓一部分人早一點步入工作崗位，這樣可以減輕家長的部分壓力，提升生育意願。