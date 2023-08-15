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「未積極推廣單身聯誼」要檢討　警政署勤務督導通報爆笑內容曝

▲警政署督導通報對航警局列出未辦聯誼、未鼓勵同仁生育的離譜缺失引發討論。（圖／記者張君豪翻攝）

 ▲警政署督導通報對航警局列出未辦聯誼、未鼓勵同仁生育的離譜缺失引發討論。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

不少警界基層日前均透過手機LINE收到一份外流的警政署勤務督導通報，其中羅列各縣市警局及專業單位的工作缺失，其中督導航警局的問題缺失內容實在太爆笑，引發基層譁然。根據該通報，督導航警局內容居然為「面對少子化問題，該局未積極推廣單身聯誼活動，並鼓勵同仁在經濟許可下多生養子女、增強國力」。

警政署對此鄭重澄清：根據台灣內政部人口統計，國內人口數已經連續三年負成長，台灣生育率放眼世界也在末段班，目前衛福部成立少子化辦公室，也陸續要求各公務機關宣導鼓勵生育政策。

警政署表示，推廣單身聯誼活動純為鼓勵員警，增加更多適婚單身者交往機會，提高我國結婚率及生育率，這是中央政府近年來的鼓勵生育政策宣導，航警局身為公務機關未盡宣導鼓勵生育政策，所以才遭業務督導列為缺失。

但從文字上來看，光是「未積極推廣單身聯誼活動」、「鼓勵同仁經濟許可下可多生養子女，增強國力」，未免有不尊重單身的基層男女警員之嫌，管到「人家家內事」也似乎過當。基層笑稱「看起來航警局過太爽」、「想參加航警局聯誼活動要去哪報名呢」，這起爭議督導通報，已經引發基層警員廣泛討論。

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警政署督導通報聯誼鼓勵生養少子化

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