1／4國小不到百人　新北教局：不輕易裁併校「推動轉型與混齡教學」　

▲東北角的偏鄉學校共同合作，福連國小的學生會在老師帶領下前往福隆國小上沙雕課。（圖／記者梁建裕攝）

記者楊惠琪／台北報導

少子化浪潮不但席捲高教，導致私校退場頻傳，也向下延燒到中小學階段。新北市堪稱是國教城鄉差距最大的縣市，有超過千人以上的大校，也有10人以下人的迷你小學，全市215所國小，學生人數百人以下有51校，幾乎佔了四分之一。新北市教育局表示，只要學區有學生在，絕對不會輕易廢校或併校，將持續推動小校轉型與混齡教學，保障偏鄉學生的受教權。

新北市教育局指出，112學年度國小新生入學人數跟去年相較，雖然減少1687人，但每年仍有大量人口移入，整體學生20萬8436人，總人數較去年增加2655人，相較全國少子化趨勢，生源相對穩定，但預估未來新生人數仍逐年遞減，實際入學情形仍需每年持續觀察評估。

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新北市教育局表示，為協助轄內偏鄉小校解決師資與招生困境，教育局已擬訂相關措施，在每年教師甄試增設偏鄉組，推動跨校巡迴專長授課教師及公費合格教師，並從非偏遠地區商借正式教師。

新北市教育局指出，從104學年度起，就針對學生數50人以下的學校進行「小校轉型發展計畫」，105學年度推動「混齡教學計畫」，編印混齡教學相關教材；108學年度成立「貢寮區學校資源整合暨學生學習課程發展中心」，首創「一校就讀、多校共學」的目標，像是福連國小學生會到福隆國小上沙雕課；111學年度全市有61校採自由學區制，讓偏鄉學校透過發展學校特色，爭取都會區學生跨區就學。此外，也鼓勵小校轉型實驗小學，像是石門區的老梅國小從112學年度轉型為老梅實驗小學。

台北市立大學教育行政與評鑑研究所名譽教授吳清山表示，面對少子化威脅，各級學校都要嚴陣以待，但國小通常是一個地方的文化中心，面臨少子化的第一步，先朝與鄰近學校合併發展，第二步轉型改實驗學校，不得已才選擇退場。

吳清山進一步指出，依據教育部「公立國民小學及國民中學合併或停辦準則」，雖然標榜一人都要成班，但此法已經公布5年，這5年教育現場的變化巨大，應該重新檢視法規的適用性，強調認同「一個孩子都不能少」的教育主張，但能不能給孩子一個好的學習空間、完善的教育資源與文化刺激等也很重要。

全國教師總工會理事長侯俊良也說，教育不應該放棄任何一個孩子，但應考量能否做到適性學習，有足夠的師資人力，發展出可行的教學方案，畢竟小校個別差異大，教育主管機關應該要以「通案原則、個案處理」來處理偏鄉教育的問題。