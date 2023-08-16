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獨／少子化海嘯！新北1／4小學不到百人　和美國小連兩年無新生

▲和美國小連續兩年沒有小一新生入學。（圖／翻攝學校臉書）

▲新北市和美國小已經連續兩年沒有小一新生入學。（圖／翻攝學校臉書）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度開學在即，位於新北市貢寮區龍洞灣的和美國小，已經連續兩年沒有小一新生入學，全校只有9名學生；而鄰近的福連國小，全校也僅有8名學生。據新北市教育局統計，全市215所國小，學生人數百人以下有51校，幾乎占了四分之一，顯見少子化衝擊，導致「超迷你小學」越來越多，連新北市也不例外，這些偏鄉小校正面臨招生保衛戰。

根據新北市教育局統計，112學年度國小新生入學人數為3萬2722人，相較111學年度新生入學人數為3萬4409人，減少1687人；112學年度10人以下學校有和美國小、福連國小2校，11至50人共22校，51至100人共27校。

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111學年度和美國小還有11名學生，今年6年級學生畢業後，加上沒有新生入學，學生人數跌破10人，僅剩下9名學生。和美國小校長張麗秋表示，雖然連續兩年沒有小一新生，但今年幼兒園進來3名新生，讓教職員士氣大增，希望可以留住更多孩子在家鄉求學。

「只要把現有學生照顧好，就是最好的招生。」張麗秋說，偏鄉小學沒辦法去糾結有沒有新生，畢竟難擋少子化衝擊、人口外移等大環境因素，學校利用山海地理優勢，推廣海洋教育，研發採集石花菜、浮潛、攀岩與社區共融等課程，多元豐富課程是都會區學校所望塵莫及。

張麗秋還說，迷你小學的最大優勢就是，有超高的師生比，全校教職員加校長有10人，服務9名學生，均採個別化教學服務；此外，學費、營養午餐、課後照顧班費用全部免費，還有交通車到府接送，近年也與貢寮區鄰近5所學校組成策略聯盟，學生可以「一校就讀，五校學習」。

▲福連國小是教育部永續校園計畫學校，全校共有七名學生。（圖／記者梁建裕攝）

▲新北市福連國小全校只有8名學生，是全市最迷你的小學。（圖／記者梁建裕攝）

同樣位處東北角海岸的福連國小，今年有2名小一新生，全校只有8名學生。福連國小校長梁均紘表示，少子化是全國各大專院校、中小學都面臨的招生困境，但在貢寮鄉，隨著漁業沒落、雪隧開通、核四廠封存等因素，「連核四工程師也走了，比起其他地方，貢寮又比其他地方流失得更快。」

梁均紘說，多數偏鄉小學都很努力，在生存的保衛戰下力求生機，必須適度行銷讓外界看到辦學成效，以福連國小為例，因緊鄰卯澳灣，校內推動浮潛特色課程，每年的浮潛畢典都吸引媒體採訪，近年來也陸續吸引雙北都會區的家長和學生，移居貢寮就讀。

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