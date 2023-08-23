▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

時代力量立委邱顯智日前踢爆，民眾黨雲林縣黨部、議員多人涉有前科，包含傷害、家暴、恐嚇等，大批「這是把黨部當黑道堂口嗎？」民眾黨發言人陳智菡則回應，她不諱言這些人曾經被定罪，但如果按照民進黨的黨公職排黑條款，「這些更生人都沒有重新站起來的機會嗎？」對此，民進黨立委林俊憲則反諷，「連反黑都能包牌，白色果然是最容易髒的顏色！」

林俊憲指出，民眾黨雲林縣黨部被人質疑黨公職滿滿的江湖味，原本一件跟民進黨完全無關的事，硬是被民眾黨的戰狼發言人扯進來，讓他不禁批評，「不要連對手都蹭好嗎？」，某知名前立委曾說過，「我沒立場要求柯文哲做什麼或不要做什麼」，同樣的，民進黨自己的內規，干民眾黨什麼事？

林俊憲提到，民進黨主席賴清德上任後所訂立的排黑條款，確實是比法律還嚴格沒有錯，但這也是為了回應人民的期待，展現我們做為執政黨的態度，從黨內開始把關。他強調，柯文哲要任用涉黑人士當黨公職，那就要有受社會檢驗的準備，「黨內的『江湖人士』密度那麼高，套句柯主席的話，真的『怪怪的』。」

「白色老是跟黑色走這麼近，其實原因很簡單，就是真的沒人了」，林俊憲表示，民眾黨主席柯文哲急著選總統，才沒空像民進黨一樣，讓默默無聞的素人深耕地方，逐步贏得民眾認同，柯文哲要的是即戰力，要的是馬上能號召出選票的人，於是只能從其他黨不願碰觸的勢力開始挖角，「其他黨為何不願碰觸呢？現在看到原因了吧。」

此外，林俊憲也批評，他至今對民眾黨最不滿的一點，就是每當出現爭議受批評時，老是擺出一副「我們是小黨，所以要寬容」的姿態來逃避。他直言，「你們如果組的是什麼俱樂部，沒人在乎要找誰，可是你們主席可是要爭取執掌國家大政的人，如果民進黨的標準對你們來說太高了，那憑什麼說服選民自己比民進黨好？」，想執政，就沒有人會再包容民眾黨的爭議，是時候該長大了。