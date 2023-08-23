郭台銘砸2000萬美金設基金會　柯文哲：跟大陸溝通不用花什麼錢

記者袁茵／台北報導

鴻海創辦人郭台銘22日提出「金門和平倡議」，投入2000萬美金（約新台幣6.4億元）成立「金門和平倡議基金會」，並推動在金門建立「兩岸和平協商辦公室」、「兩岸和平戰略研究院」等8大項目標。針對拿錢可否作為溝通橋樑？民眾黨總統參選人柯文哲直言，跟大陸溝通也不用花什麼錢。





▲民眾黨主席柯文哲率議員、黨員赴忠烈祠緬懷八二三戰役勝利65周年。（圖／記者林敬旻攝，下同）

柯文哲23日上午10時到台北忠烈祠，緬懷八二三戰役勝利65周年，結束獻花致敬儀式後，到忠烈祠門口接受媒體訪問。被問到郭台銘拿2000萬美金成立「兩岸和平基金會」一事，柯文哲一開始並未正面回應；隨後媒體二度追問，郭台銘拿2000萬美金出來，砸錢是否有用？柯文哲回應，自己不曉得基金會成立的工作項目為何。

柯文哲提及，「有時候拿錢出來，大家有知道要做什麼嗎？『What to do』比較重要，突然問我（這題），我只知道說捐一筆錢進去，到底要做什麼也不知道。」

媒體再問，郭台銘成立的基金會屬於「民間團體」，而2000萬美金的「民間團體」可以跟大陸作為溝通橋樑嗎？柯文哲說，「大陸溝通也不用花什麼錢啊！自然就好。」