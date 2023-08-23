館長願下跪換「郭柯侯組合」　柯文哲喊「不用」：太憂國憂民了

▲民眾黨主席柯文哲率議員、黨員赴忠烈祠緬懷八二三戰役勝利65周年。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前引用三隻小豬的故事，呼籲國民黨、民眾黨等在野陣營應該合作，對抗民進黨總統參選人賴清德這一頭「大野狼」，使「館長」陳之漢在直播中直言，若郭柯侯願意合作，他給3人下跪都沒問題。對此，柯文哲23日直言，「不用啦！館長太憂國憂民了。」

柯文哲23日上午10時到台北忠烈祠，緬懷八二三戰役勝利65周年，只見紀念活動10時才開始，但柯文哲早在40分左右就提前抵達，並率領諸多黨員，包括秘書長周台竹、柯辦競選總幹事黃珊珊，以及立委邱臣遠、賴香伶，還有台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪與新北市議員陳世軒等人都親自到場。

而柯文哲結束獻花致敬儀式後，到忠烈祠門口進行媒體訪問。針對「菱傳媒」民調六都支持度中，柯文哲在本命區台北巿以27.46%輸給賴清德的40.53%，差距逹13.07個百分點，而柯文哲則回應，民調看一看就好，「看民調不準，看媒體上綠媒打誰打最兇比較準。」

另外，關於「館長」陳之漢願意下跪，換取郭柯侯3人合作的組合？柯文哲直言，「不用啦！館長太憂國憂民了，時間到了問題都會解決。」