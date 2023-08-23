陳福海見郭台銘喊「提有利金門政策都支持」　柯文哲：態度也對

▲民眾黨主席柯文哲率議員、黨員赴忠烈祠緬懷八二三戰役勝利65周年。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘22日分別前往金門，侯與民眾黨金門縣黨部主委吳嘉將握手致意，郭則與民眾黨金門縣長陳福海十指緊扣，且未正面表達支持黨內的總統參選人柯文哲。對此，柯文哲23日僅說「這態度也對」，民眾黨是柔性政黨，不贊成政治上壁壘分明、非常肅殺。

柯文哲23日上午10時到台北忠烈祠，緬懷八二三戰役勝利65周年，只見紀念活動10時才開始，但柯文哲早在40分左右就提前抵達，並率領諸多黨員，包括秘書長周台竹、柯辦競選總幹事黃珊珊，以及立委邱臣遠、賴香伶，還有台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪與新北市議員陳世軒等人都親自到場。

而柯文哲結束獻花致敬儀式後，到忠烈祠門口進行媒體訪問。針對侯友宜與吳嘉將握手致意、郭台銘與陳福海十指緊扣，且陳只說誰對金門有利就支持誰，未說要支持黨內的總統參選人？柯文哲回應，「我覺得這態度也是對。」

柯文哲提及，台灣民眾黨是個柔性政黨，大是為了理念比較相近而結合在一起，且他個人不太贊成政治上壁壘分明、非常肅殺、誰跟誰就不行，「我覺得我們是比較自然，所以倒覺得這也沒有什麼」。

另外，關於日前接受媒體專訪時，把「壯大民眾黨」排在「下架民進黨」後面，會不會變成未來國民黨談整合時的說詞？柯文哲回應，民眾黨有個價值，就是「不因短期利益犧牲長期利益、不因少數利益犧牲多數人利益，也不會為政黨利益犧牲國家利益」，政黨存在目的是因為可以對國家更好、對社會更好，「我們從頭到尾邏輯一致」。