摸佛肚稱「笑可笑之人」　郭台銘問外媒：不覺得兩岸快戰爭嗎？

記者鄭佩玟／金門報導

鴻海集團創辦人郭台銘昨天抵達金門，在「主流民意大聯盟」造勢場合中發表《金門和平倡議》，宣布將投入2000萬美金成立金門和平倡議基金會。今（23）日一早郭台銘在金門縣議長洪允典的陪同下前往太武山「毋忘在莒」，強調來這裡是為了回憶前總統蔣介石激勵軍民的精神。至海印寺時更撫摸彌勒佛肚子，笑說，彌勒佛笑口常開，笑天下可笑之人，至於誰是可笑之人 ？郭則說，這是彌勒佛說的。

▲郭台銘參拜海印寺摸佛肚。（圖／記者陳煥丞攝）

▲郭台銘金門行，參訪金門地標毋忘在莒。（圖／記者陳煥丞攝，下同）

郭台銘今日上午出席「823戰役勝利65周年」公祭暨追思活動前，先前往太武山「毋忘在莒」，並分享53年前在金門服兵役時所拍的照片。郭回憶，早期看電影前得唱國歌，而國歌片尾則停留在太武山勒石的「毋忘在莒」四個大字，「所以當兵時就一直想要來這邊拍照。」郭台銘強調，相隔53年後舊地重遊，並非來看景點，而是回憶前總統蔣介石題字激勵軍民的精神。

郭台銘指出，自己20歲時來到金門，是22期預官，在空軍高炮服役。他拿著照片，說當時好不容易才借到相機，記錄人生中難忘的一刻，這張照片一直保存在家裡，今天帶著照片回到金門，「我感觸很深」。郭台銘還用英文和外媒記者對話，「我們很擔心」，「台灣、中國（China）就像要戰爭了，你也這麼覺得嗎？」

郭台銘與毋忘在莒大石拍完照後，一群路過的小朋友也來跟郭董拍照，郭還主動問小朋友，「你們要打仗還是要和平，要和平的舉手？」小朋友們紛紛舉手，郭接著說，「大家看，這就是主流民意」。

▲郭台銘參訪海印寺。（圖／記者陳煥丞攝）