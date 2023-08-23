替郭董說內心話！金門議長祝當選　郭台銘怕徐耀昌事件重演阻發言

▲郭台銘參訪金門地毋忘在莒，一旁為金門議長洪允典。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／金門報導

鴻海創辦人郭台銘今（23）日一早在金門縣議會議長洪典允的陪同下前往太武山「毋忘在莒」，強調來這裡是為了回憶前總統蔣介石激勵軍民的精神，結束後驅車前往海印寺參拜，當郭台銘在撫摸「安心石」時，洪允典在一旁脫口而出，「祝福他能夠當選！」後續被問到是否替郭董說出真心話？洪允典笑稱「是！」但本來想繼續解釋，卻被郭台銘拉住，請他不要再說了，因為已經有一個徐耀昌前例，「不要掉入（媒體）的圈套。」

今日是八二三砲戰勝利65週年，包括總統蔡英文、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘都為此來到金門，只是侯、郭兩人昨就抵達金門，但整天下來雙方從未碰面。今日郭台銘上午參拜海印寺，侯則是同時間前往浯島城隍上香，就連八二三戰役勝利公祭既追思活動，兩人也不同台。

郭台銘今日上午出席「823戰役勝利65周年」公祭暨追思活動前，他先前往太武山「毋忘在莒」，並分享53年前在金門服兵役時所拍的照片。郭回憶，早期看電影前得唱國歌，而國歌片尾則停留在太武山勒石的「毋忘在莒」四個大字，「所以當兵時就一直想要來這邊拍照。」郭台銘強調，相隔53年後舊地重遊，並非來看景點，而是回憶前總統蔣介石題字激勵軍民的精神。

郭台銘指出，自己20歲時來到金門，是22期預官，在空軍高炮服役。他拿著照片，說當時好不容易才借到相機，紀錄人生中難忘的一刻，這張照片一直保存在家裡，今天帶著照片回到金門，「我感觸很深」。郭台銘還用英文和外媒記者對話，「我們很擔心」，「台灣、中國（China）就像要戰爭了，你也這麼覺得嗎？」

▲郭台銘參訪海印寺。（圖／記者陳煥丞攝）