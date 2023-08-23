快訊／郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員吼「為何幫習近平賣台」

記者鄭佩玟／金門報導

鴻海創辦人郭台銘今（23）日上午於金門行程馬不停蹄，先是前往太武山「毋忘在莒」，強調來這裡是為了回憶前總統蔣介石激勵軍民的精神，隨後至金門議會發表演說時，卻驚遇有意投入金門立委選戰的台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺，衝入議會場高喊「郭台銘提出金門倡議就是賣台！和平倡議宣言是不是要把台灣賣掉！為何幫習近平賣台！這麼想跟對岸好就游過去！」引爆在場挺郭民眾不滿，紛紛叫囂，「民進黨支持者才是賣國賊！」

▲台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺怒嗆郭台銘賣台。（圖／記者陳煥丞攝）

郭台銘昨日抵達金門， 參加「主流民意大聯盟」金門場造勢活動，並在會中首度發表《金門和平倡議》，初期將投入2000萬美金成立金門和平倡議基金會，並逐步落實創設「兩岸和平協商辦公室」、建立「兩岸和平戰略研究院」等8大事項。

郭台銘今日上午赴金門議會發表演說，提及現在兩岸之間充滿了戰爭的病毒，我們必須要製造出和平的疫苗，兩岸執政當局，都必須用向歷史負責的態度，誠實地面對當年開啟兩岸交流對話的政治基礎，那就是「一中各表」，正視雙方存在的政治事實，以及「九二共識」，接受雙方各自表述的立場。

沒想到演說結束時卻發生插曲，有意投入金門立委選戰的台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺，帶著游泳圈衝入議會場怒吼，「郭台銘提出金門倡議就是賣台！和平倡議宣言是不是要把台灣賣掉！這麼想跟對岸好就游過去！」引爆在場挺郭民眾不滿，紛紛叫囂，「民進黨支持者才是賣國賊！」