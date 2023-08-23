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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公開柯、侯「密會喬事」黑歷史　民進黨批雙標

▲▼民進黨發言人張志豪、台北市立委參選人吳沛憶及台北市議員簡舒培召開「大揭秘！柯侯私下不為人知的見面」。（圖／民進黨提供，下圖同）

▲民進黨舉行「大揭秘！柯侯私下不為人知的見面」記者會。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨今（23日）表示，標榜新政治的民眾黨總統參選人柯文哲及自詡警察正義的國民黨總統參選人侯友宜，過去都有「密室政治」的黑歷史，例如侯友宜密會喬「大群館」宿舍爭議、立委初選；柯文哲則在台北市長任內與財團、中國企業高層密會，甚至時常公私不分酬庸親友，讓「富三代」走後門進市政府實習。

民進黨發言人張志豪、台北市立委參選人吳沛憶、台北市議員簡舒培今天上午舉行記者會，批評自稱「侯侯作代誌」的侯友宜，為了個人私利及選舉淪為「侯侯喬代誌」，至於柯文哲則是在擔任台北市長任內，常自誇是清廉的人，凡事都要「公開透明」，但其實嚴重雙標，言行不一。

張志豪表示，侯友宜自詡「侯侯作代誌」，但在2018年競選新北市長時，為了文化大學「大群館」宿舍爭議，新北市副秘書長邱敬斌及城鄉局副局長汪禮國兩人「密會」北市府官員，指揮市府官員密會喬事，早已創下「侯侯喬代誌」惡例；名嘴爆料2014年被侯友宜叫到副市長辦公室旁的會議室密談，侯友宜以500萬元「搓湯圓」，涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》，引發爭議。

張志豪補充，包括此次立委初選，侯友宜也用「密會」喬事，包括喬新北市立委第一選區，把市府辦公室當喬事場所，公私不分，公然把市府變成競選總部。他說，甚至侯友宜多次「密會」朱立倫，連國民黨的總統提名也喬，難怪退黨的苗栗縣前縣長徐耀昌也感嘆國民黨就是「密室政治」。

對於柯文哲，簡舒培表示，民眾黨2019年8月成立，柯文哲為了組黨，早在同年的5、6月就開始與財團密會，甚至遭議員揭露時，還爆氣質問「怎麼拿到資料」，一直到8月，柯文哲都持續與財團進行不公開餐敘；8月27日，柯文哲還被媒體拍到在台北市知名飯店餐廳和多位企業經營者見面；同年11月，又再與數十名企業大老在飯店密會，整個2019年的下半年度成為柯文哲為成立新政黨串接財團密會的高峰期。

簡舒培說，柯文哲也曾被爆為了「喬蛋」，私下和遠雄董事長趙文嘉密會；2022年柯文哲在台北市知名飯店，宴請中國企業高層10多人聚餐，這些行程也沒有依照他自己所訂的廉政公約一樣公開；柯文哲任用李文宗當市長辦公室主任時，被傳出代表柯文哲去見了某個財團洽談遠雄大巨蛋經營權轉移，此事從2019年2月被傳出至今，柯文哲至今未講清楚。

吳沛憶則是列舉柯文哲的貪贓事證，包括擔任市長期間私會財團，甚至時常公私不分酬庸親友，而且常利用市府資源，將利益給轉嫁給民眾黨。他說，柯文哲還酬庸任用私人朋友，對自己的親朋好友非常優待，如北捷董事長長李文宗沒有交通專業，但擔任北捷董事長月領40萬，任內北捷的業績3年大減56億元、衰退幅度達26.7％。

吳沛憶指出，2022年柯文哲市長任用一位焦姓實習生，柯文哲自己承認實習生沒有通過這些程序，「富三代」走後門進入市府實習，與媒體爆發衝突在鏡頭前才因此曝光，這就是標準的走後門。她說，柯文哲標榜清廉及公開透明，卻公器私用、寄生市府、酬庸親朋好友，還安排走後門，看來民眾黨永遠只是選擇性的正義，只用道德要求別人，卻不會檢討自己。

▲▼民進黨發言人張志豪、台北市立委參選人吳沛憶及台北市議員簡舒培召開「大揭秘！柯侯私下不為人知的見面」。（圖／民進黨提供，下圖同）

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