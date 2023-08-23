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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文出席金門八二三活動　與侯友宜僅「點頭」致意

記者崔至雲／金門報導

八二三戰役勝利65週年追思祭悼典禮今（23）日在金門太武山公墓舉行。總統蔡英文及新北市長侯友宜都出席。據記者觀察，蔡英文上香獻花儀式後，僅簡短的跟侯友宜致意，沒有過多談話。會後，侯友宜表示，八二三對國家來說是永遠難以抹懷的戰爭記憶，他完全可以體會也理解，金門居民們無比堅韌的精神，全力守住國家第一線。

▲▼ 八二三戰役勝利65週年追思祭悼典禮。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

▲ 八二三戰役勝利65週年追思祭悼典禮。（圖／記者林名揚翻攝）

蔡英文上午赴太武山公墓出席「八二三戰役勝利65週年紀念活動」，她先到忠烈殿祭拜悼念，然後再到陣亡將士墓進行上香及獻花儀式，侯友宜也一同參與活動。

▲▼ 侯友宜出席八二三戰役勝利65週年追思祭悼典禮 。（圖／記者崔至雲攝）

侯友宜在忠烈殿祭拜悼念後，先抵達陣亡將士墓與在場的老兵握手致意。蔡英文隨後抵達時，則直接走到主祭點進行上香、獻花。儀式結束後，蔡英文經過侯身邊僅簡單致意，就離開了會場。

會後，侯友宜表示，今天是八二三65周年，對國家來說是永遠難以抹懷的戰爭記憶，他非常感佩，他也追思當年在金門的犧牲奉獻奮鬥下，捍衛中華民國安全、守護台灣家園的戰士，尤其他昨天行程從古寧頭戰役和平紀念區完全可以體會也理解。

侯友宜也說，更感動的是，金門的居民們有無比堅韌的精神，強烈愛國的意志 ，守住國家第一線，讓國家能永續、繁榮。媒體追問，有與蔡英文談論什麼嗎？侯友宜未正面回應，僅表示，今天來最主要的是緬懷八二三當年金門居民犧牲奉獻的精神，這個心情相信全體人民都完全可以體會到。

▲▼ 侯友宜出席八二三戰役勝利65週年追思祭悼典禮 。（圖／記者崔至雲攝）
 

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